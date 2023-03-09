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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лех - Юргорден
Лех - Юргорден: обзор матча 09 марта 2023
Лех
09.03.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Юргорден
39'
А. Милич
82'
Ф. Мархвиньски
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лех - Юргорден
83'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Й. Асоро
83'
Замена
Я. Бергстрем
️️️️
В. Эдвардсен
ГОЛ! 2:0!
Ф. Мархвиньски
Пас отдал
А. Ба Луа
82'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
Ф. Шимчак
76'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
А. Соуза
71'
69'
Замена
Х. Финндель
️️️️
Б. Сабович
Желтая карточка
М. Ишак
67'
Желтая карточка
Р. Муравски
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Милич
Пас отдал
Ж. Перейра
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
18
Филип Шимчак
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петр Юханссон
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
2
Карлос Морос
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
10
Оливер Берг
АП
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Лех
30
Доминик Холек
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Жоау Амарал
АП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Юргорден
1
Андре Пикорнел
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
14
Хампус Финндель
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Беднарек
5
Ребошу
16
Милич
25
Дагерстол
2
Перейра
8
Карлстрем
22
Муравски
22
Скурась
77
Соуза
9
Ишак
18
Шимчак
4-3-1-2
1
Виделль Зеттерстрем
2
Юханссон
3
Даниэльсон
2
Морос
19
Бенгтссон
29
Асоро
14
Сабович
7
Эрикссон
10
Берг
80
Викхейм
16
Эдвардсен
18
Шимчак
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
18
Шимчак
77
Соуза
50
Ба Луа
50
Ба Луа
77
Соуза
14
Сабович
14
Финндель
14
Финндель
14
Сабович
29
Асоро
9
Радетинац
9
Радетинац
29
Асоро
16
Эдвардсен
18
Бергстрем
18
Бергстрем
16
Эдвардсен
Остались в запасе
Лех
Юргорден
30
Доминик Холек
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
7
Жоау Амарал
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
1
Андре Пикорнел
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
7
Жоау Амарал
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
1
Андре Пикорнел
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Лех - Юргорден
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Городской стадион
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