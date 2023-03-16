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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Юргорден - Лех
Юргорден - Лех: обзор матча 16 марта 2023
Юргорден
16.03.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Лех
77'
Ф. Мархвиньски
90+1'
Н. Квеквескири
90+2'
М. Скурась
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Лех
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
М. Скурась
Пас отдал
Н. Квеквескири
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Н. Квеквескири
Пас отдал
М. Скурась
Желтая карточка
Б. Сабович
87'
83'
Желтая карточка
А. Собич
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Э. Андерссон
82'
Замена
К. Морос
️️️️
Г. Викхейм
82'
Замена
И. Алемайеху Мулугета
️️️️
Х. Финндель
81'
80'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Ишак
77'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мархвиньски
Пас отдал
П. Ребошу
Замена
Я. Бергстрем
️️️️
Й. Асоро
74'
Желтая карточка
Э. Андерссон
73'
73'
Желтая карточка
Ф. Шимчак
73'
Замена
Ф. Дагерстол
️️️️
Й. Карлстрем
73'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Ф. Шимчак
67'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Р. Муравски
67'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
А. Соуза
Замена
Б. Сабович
️️️️
М. Эрикссон
66'
63'
Желтая карточка
А. Соуза
54'
Желтая карточка
Р. Муравски
Красная карточка
М. Даниэльсон
44'
42'
Желтая карточка
Й. Карлстрем
Желтая карточка
Х. Радетинац
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
2
Петр Юханссон
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
5
Элиас Андерссон
ЦП
14
Хампус Финндель
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Юргорден
1
Андре Пикорнел
ВР
40
Макс Кроон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Карлос Морос
ЦЗ
23
Исак Алемайеху Мулугета
ЦП
28
Гидеон Гранстрем
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
Лех
33
Матеуш Медрала
ВР
30
Доминик Холек
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
3-5-1-1
1
Виделль Зеттерстрем
2
Юханссон
4
Лефгрен
3
Даниэльсон
5
Андерссон
14
Финндель
6
Шуллер
7
Эрикссон
29
Асоро
9
Радетинац
80
Викхейм
4-1-1-2-2
1
Беднарек
2
Перейра
16
Милич
5
Ребошу
18
Саламон
8
Карлстрем
22
Муравски
77
Соуза
22
Скурась
18
Шимчак
9
Ишак
5
Андерссон
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
5
Андерссон
80
Викхейм
2
Морос
2
Морос
80
Викхейм
14
Финндель
23
Алемайеху Мулугета
23
Алемайеху Мулугета
14
Финндель
7
Эрикссон
14
Сабович
14
Сабович
7
Эрикссон
29
Асоро
18
Бергстрем
18
Бергстрем
29
Асоро
8
Карлстрем
25
Дагерстол
25
Дагерстол
8
Карлстрем
77
Соуза
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
77
Соуза
22
Муравски
30
Квеквескири
30
Квеквескири
22
Муравски
18
Шимчак
50
Ба Луа
50
Ба Луа
18
Шимчак
9
Ишак
9
Собич
9
Собич
9
Ишак
Остались в запасе
Юргорден
Лех
1
Андре Пикорнел
ВР
40
Макс Кроон
ВР
28
Гидеон Гранстрем
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
33
Матеуш Медрала
ВР
30
Доминик Холек
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Андре Пикорнел
ВР
40
Макс Кроон
ВР
28
Гидеон Гранстрем
ЦП
Остались в запасе
33
Матеуш Медрала
ВР
30
Доминик Холек
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Юргорден - Лех
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
Стадион:
3Арена
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