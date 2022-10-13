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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хапоэль БШ - Лех
Хапоэль БШ - Лех: обзор матча 13 октября 2022
Хапоэль БШ
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Лех
9'
Т. Хемед (П)
44'
Ф. Шимчак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хапоэль БШ - Лех
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Мархвиньски
85'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
М. Скурась
85'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Р. Муравски
Замена
Э. Шамир
️️️️
М. Барейро
81'
Желтая карточка
Ш. Элиас
78'
Замена
С. Йехезкель
️️️️
М. Сулейманов
72'
Замена
И. Шехтер
️️️️
Т. Хемед
72'
68'
Желтая карточка
Й. Карлстрем
68'
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Ф. Шимчак
Замена
Ю. Энса
️️️️
Р. Хатуэль
59'
57'
Замена
К. Вельде
️️️️
Г. Цитаишвили
44'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Шимчак
Пас отдал
Ф. Дагерстол
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Хемед
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
18
Омри Глазер
ВР
5
Ияд Абу
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
19
Шай Элиас
ОП
15
Дор Мича
ЦП
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
45
Халед Заид
ЦЗ
41
Лиад Абитболь
ЦЗ
13
Юджен Энса
ЦП
16
Рой Маман
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
Лех
1
Артур Рудько
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
12
Кшиштоф Баковски
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
7
Жоау Амарал
АП
9
Артур Собич
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
3-3-1-3
18
Глазер
4
Витор
22
Лопеш
35
Барейро
18
Тиби
19
Элиас
5
Абу
15
Мича
10
Хемед
77
Хатуэль
93
Сулейманов
4-1-1-2-2
1
Беднарек
2
Перейра
16
Милич
5
Ребошу
25
Дагерстол
8
Карлстрем
22
Муравски
14
Цитаишвили
22
Скурась
9
Ишак
18
Шимчак
77
Хатуэль
13
Энса
13
Энса
77
Хатуэль
35
Барейро
15
Шамир
15
Шамир
35
Барейро
10
Хемед
9
Шехтер
9
Шехтер
10
Хемед
93
Сулейманов
11
Йехезкель
11
Йехезкель
93
Сулейманов
22
Скурась
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
22
Скурась
22
Муравски
30
Квеквескири
30
Квеквескири
22
Муравски
18
Шимчак
7
Амарал
7
Амарал
18
Шимчак
14
Цитаишвили
99
Вельде
99
Вельде
14
Цитаишвили
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Лех
1
Ариэль Харуш
ВР
45
Халед Заид
ЦЗ
41
Лиад Абитболь
ЦЗ
16
Рой Маман
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
1
Артур Рудько
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
12
Кшиштоф Баковски
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
9
Артур Собич
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
45
Халед Заид
ЦЗ
41
Лиад Абитболь
ЦЗ
16
Рой Маман
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
12
Кшиштоф Баковски
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
9
Артур Собич
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Хапоэль БШ - Лех
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
0 : 0
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
0 : 0
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Стадион:
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