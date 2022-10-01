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    Матиас Сарачо - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Матиас
    Фамилия Сарачо
    Команда Атлетико Минейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 марта 1998 (24 года)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 14,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Минейро 26 2 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -81' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    38'
    11.11.2022 1' -81' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Куяба (Куяба)
    08.11.2022 1' -72' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.11.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    28.10.2022 69' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.10.2022 1' -46' Форталеза (Форталеза) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    16.10.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    10.10.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Сеара (Форталеза)
    06.10.2022 1' -69' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    01.10.2022 1' -82' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    41'
    29.09.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    44'
    07.09.2022 1' -46' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    05.09.2022 1' -67' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    64'
    28.08.2022 1' -67' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    20.08.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    14.08.2022 1' -78' Коритиба (Коритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    25.07.2022 1' -89' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    22.07.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    18.07.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    55'
    11.07.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    15.05.2022 1' -87' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    12.05.2022 1' -72' Брагантино (Сан-Паулу) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    07.05.2022 1' -56' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.05.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    18.04.2022 1' -66' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    50'
    10.04.2022 58' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
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