Матиас Сарачо - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Сарачо
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 марта 1998 (24 года)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Сарачо
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 марта 1998 (24 года)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Минейро
|26
|2
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -81'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|38'
|11.11.2022
|1' -81'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Куяба (Куяба)
|08.11.2022
|1' -72'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.11.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|28.10.2022
|69' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.10.2022
|1' -46'
|Форталеза (Форталеза)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|16.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|06.10.2022
|1' -69'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|01.10.2022
|1' -82'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|41'
|29.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|44'
|07.09.2022
|1' -46'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|05.09.2022
|1' -67'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|64'
|28.08.2022
|1' -67'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|20.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|14.08.2022
|1' -78'
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|25.07.2022
|1' -89'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|22.07.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|18.07.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|55'
|11.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|15.05.2022
|1' -87'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.05.2022
|1' -72'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|07.05.2022
|1' -56'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.05.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|18.04.2022
|1' -66'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|50'
|10.04.2022
|58' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)