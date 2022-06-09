Эдсон - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Эдсон
|Фамилия
|да Крус
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Имя
|Эдсон
|Фамилия
|да Крус
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|16
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2022
|1' -46'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|30'
|25.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|18.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|11.07.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|87'
|27.06.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|17.06.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.06.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|09.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|05.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|21.05.2022
|81' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|90'
|15.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|25.04.2022
|1' -46'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29'
|18.04.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|32'
|10.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)