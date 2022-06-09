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    Эдсон - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Эдсон
    Фамилия да Крус
    Команда Атлетико Гойяненсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июля 1991 (31 год)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Гойяненсе 16 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2022 1' -46' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    30'
    25.07.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    21.07.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    18.07.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    11.07.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    03.07.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    87'
    27.06.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    17.06.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    12.06.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    09.06.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    05.06.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    21.05.2022 81' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    90'
    15.05.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    08.05.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Гойас (Гояния)
    25.04.2022 1' -46' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29'
    18.04.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 4:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    32'
    10.04.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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