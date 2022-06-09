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    Диего Матос - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Диего
    Фамилия Матос
    Команда Аваи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 января 1997 (26 лет)
    Рост 160
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аваи 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Аваи (Флорианополис)
    02.10.2022 77' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    26.09.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 4:0 Аваи (Флорианополис)
    01.08.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:1 Аваи (Флорианополис)
    24.07.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    20.07.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    17.07.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    09.07.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 4:0 Аваи (Флорианополис)
    03.07.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Куяба (Куяба)
    09.06.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    39' 90'
    05.06.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    30.05.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    23.05.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    16.05.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    10.05.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    02.05.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:0 Аваи (Флорианополис)
    17.04.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 3:0 Аваи (Флорианополис)
    11.04.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
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