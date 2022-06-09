Диего Матос - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Матос
|Команда
|Аваи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 1997 (26 лет)
|Рост
|160
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Матос
|Команда
|Аваи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 1997 (26 лет)
|Рост
|160
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аваи
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Аваи (Флорианополис)
|02.10.2022
|77' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|26.09.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:0
|Аваи (Флорианополис)
|01.08.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:1
|Аваи (Флорианополис)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|20.07.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:0
|Аваи (Флорианополис)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|09.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|39' 90'
|05.06.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|23.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|10.05.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Аваи (Флорианополис)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|11.04.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)