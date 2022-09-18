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    Кайо Винисиус - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Кайо
    Фамилия Винисиус
    Команда Гойас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 января 1999 (24 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гойас 26 0 0 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -21' Гойас (Гояния) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    02.11.2022 1' -86' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Гойас (Гояния)
    30.10.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    27.10.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    24.10.2022 1' -85' Куяба (Куяба) 1:2 Гойас (Гояния)
    09.10.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 4:2 Гойас (Гояния)
    06.10.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 1:1 Гойас (Гояния)
    02.10.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    29.09.2022 46' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    69'
    18.09.2022 74' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:1 Гойас (Гояния)
    12.09.2022 88' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    27.08.2022 46' -80' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    80'
    20.08.2022 46' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    13.08.2022 90' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    07.08.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Гойас (Гояния)
    30.07.2022 72' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    24.07.2022 90' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:3 Гойас (Гояния)
    17.07.2022 1' -86' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:0 Гойас (Гояния)
    81'
    10.07.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    04.07.2022 1' -68' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Гойас (Гояния)
    27.06.2022 46' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Куяба (Куяба)
    19.06.2022 1' -46' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    32'
    16.06.2022 1' -73' Гойас (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    07.06.2022 1' -46' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    35'
    28.05.2022 1' -82' Гойас (Гояния) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    23'
    21.05.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гойас (Гояния)
    16.05.2022 1' -75' Гойас (Гояния) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    16.04.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    10.04.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 3:0 Гойас (Гояния)
    46'
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