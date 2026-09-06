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Китай. Суперлига
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Юньнань Юкунь
Кайо Винисиус
Статистика
€ 2 млн
Кайо Винисиус - статистика
Юньнань Юкунь
11 января 1999 (27)
#34 | Полузащитник
187 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 26 тур
Юньнань Юкунь
5 : 0
06.09.2026
Ляонин Тиерен
1' - 90'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Бразилия. Серия А 2024
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория
10
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
2 : 2
08.12.2024
Витория
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
1 : 1
05.12.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
2 : 1
26.08.2024
Витория
1' - 55'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
2 : 2
20.08.2024
Крузейро
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 2
25.07.2024
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коринтианс
3 : 2
05.07.2024
Витория
1' - 31'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Витория
0 : 1
01.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.06.2024
Витория
1' - 90'
34'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Витория
4 : 2
21.06.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
35'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Витория
2 : 1
16.06.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Жувентуде
1 : 1
12.06.2024
Витория
1' - 46'
29'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
06.06.2024
Витория
1' - 71'
11'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Витория
0 : 2
01.06.2024
Атлетико Гойяненсе
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Витория
1 : 3
05.05.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
3 : 1
28.04.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас
Был в запасе
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