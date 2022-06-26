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    Хоэль Карли - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Хоэль
    Фамилия Карли
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 октября 1986 (36 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 5 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.11.2022 86' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    08.11.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.11.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    27.10.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    17.10.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    04.10.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    06.08.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    11.07.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    89'
    20.06.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    59' 34'
    16.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    71'
    14.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    10.06.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    22.05.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.05.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:1 Форталеза (Форталеза)
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