Хоэль Карли - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Хоэль
|Фамилия
|Карли
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Хоэль
|Фамилия
|Карли
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|5
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|11.11.2022
|86' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|04.10.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|11.07.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|89'
|20.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|59' 34'
|16.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|71'
|14.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|10.06.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Форталеза (Форталеза)