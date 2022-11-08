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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Ботафого
Атлетико Минейро - Ботафого: обзор матча 08 ноября 2022
Атлетико Минейро
08.11.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
0 : 2
Завершен
Ботафого
75'
В. Са
84'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Ботафого
90'
+6
Желтая карточка
В. Са
90'
+5
Желтая карточка
Габриэл
90'
+1
Замена
М. Наскименто
️️️️
Тикиньо
84'
ГОЛ! 0:2!
Тикиньо
Пас отдал
Л. Фернандес
Замена
Рубенс
️️️️
Додо
81'
Замена
Калебе
️️️️
Жаир
81'
Желтая карточка
Аллан
80'
75'
ГОЛ! 0:1!
В. Са
Пас отдал
Тикиньо
Замена
Y. Phillipe
️️️️
М. Сарачо
72'
69'
Желтая карточка
Л. Перри
Замена
Адемир
️️️️
И. Фернандес
68'
Замена
К. Павон
️️️️
Кено
67'
62'
Замена
В. Са
️️️️
Ж. Сантос
62'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Жеффиньо
46'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
П. де Паула
45'
+5
Желтая карточка
П. де Паула
45'
+2
Желтая карточка
Маршал
Желтая карточка
Ревер
45'
+2
20'
Замена
Л. Перри
️️️️
Р. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
16
Додо
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
51
Иаго
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
30
Калебе
ЦП
22
Yan Phillipe
ЦП
7
Адемир
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
33
Лукас Фернандес
ЦП
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
3-3-1-3
22
Эверсон
25
Мариано
21
Жемерсон
4
Ревер
8
Жаир
29
Аллан
6
Фернандес
11
Сарачо
20
Кено
16
Додо
11
Варгас
3-2-5
25
Фернандес
20
Борхес
31
Куэста
21
Маршал
18
Габриэл
47
Жеффиньо
9
Тикиньо
7
Сантос
12
де Паула
3
Че Че
34
Адриэлсон
16
Додо
8
Рубенс
8
Рубенс
16
Додо
8
Жаир
30
Калебе
30
Калебе
8
Жаир
11
Сарачо
22
22
11
Сарачо
6
Фернандес
7
Адемир
7
Адемир
6
Фернандес
20
Кено
7
Павон
7
Павон
20
Кено
12
де Паула
33
Фернандес
33
Фернандес
12
де Паула
7
Сантос
27
Са
27
Са
7
Сантос
47
Жеффиньо
11
Энрике
11
Энрике
47
Жеффиньо
9
Тикиньо
30
Наскименто
30
Наскименто
9
Тикиньо
25
Фернандес
20
Перри
20
Перри
25
Фернандес
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Ботафого
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
51
Иаго
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
94
Отавио
ОП
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
22
Douglas Borges
ВР
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
51
Иаго
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
94
Отавио
ОП
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Атлетико Минейро - Ботафого
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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