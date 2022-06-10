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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Ботафого
Палмейрас - Ботафого: обзор матча 10 июня 2022
Палмейрас
10.06.2022, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
4 : 0
Завершен
Ботафого
11'
Рони
18'
Г. Скарпа
33'
Рони
87'
Уэсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Ботафого
ГОЛ! 4:0!
Уэсли
Пас отдал
Х. Пикерес
87'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Г. Скарпа
81'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
81'
Желтая карточка
Х. Пикерес
79'
Замена
Уэсли
️️️️
Рони
76'
68'
Замена
C.
️️️️
Л. Фернандес
Замена
Р. Наварро
️️️️
Г. Верон
61'
46'
Замена
Кайке
️️️️
Ч. Че
46'
Замена
R.
️️️️
L. Oyama
ГОЛ! 3:0!
Рони
Пас отдал
Г. Скарпа
33'
32'
Желтая карточка
Р. Саравия
ГОЛ! 2:0!
Г. Скарпа
18'
ГОЛ! 1:0!
Рони
Пас отдал
Г. Скарпа
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Кану
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
5
Luís Oyama
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
31
Виктор Куэста
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
16
Уго
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Ботафого
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
14
Chay
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
4
Клаус
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
13
Луан
26
Серкейра
14
Роша
8
Данило
93
Зе Рафаэль
33
Рони
10
Скарпа
92
Дуду
27
Верон
2-2-1-5
25
Фернандес
4
Кану
20
Борхес
5
33
Фернандес
27
Са
31
Куэста
20
Саравия
70
Лопес
16
Уго
3
Че Че
27
Верон
9
Наварро
9
Наварро
27
Верон
10
Скарпа
20
Атуэста
20
Атуэста
10
Скарпа
33
Рони
21
Уэсли
21
Уэсли
33
Рони
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
33
Фернандес
14
14
33
Фернандес
3
Че Че
30
Кайке
30
Кайке
3
Че Че
5
23
23
5
Остались в запасе
Палмейрас
Ботафого
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
4
Клаус
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Остались в запасе
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
4
Клаус
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Палмейрас - Ботафого
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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