Дмитрий Подружко - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Подружко
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|78
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Подружко
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Носта
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2015
|59' -70'
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|27.09.2015
|81' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:0
|Носта (Новотроицк)
|19.09.2015
|42' -86'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Динамо (Киров)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Носта (Новотроицк)
|09.09.2015
|46' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|02.09.2015
|70' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|30.08.2015
|81' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|21.08.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|16.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|29' 89'
|10.08.2015
|28' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:6
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|28.07.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)