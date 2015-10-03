Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008