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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Носта - Сызрань-2003
Носта - Сызрань-2003: обзор матча 02 сентября 2015
Носта
02.09.2015, среда, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
0 : 1
Завершен
Сызрань-2003
13'
С. Цыганов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - Сызрань-2003
88'
Замена
П. Евсеев
️️️️
С. Горелов
Замена
Н. Евграфов
️️️️
А. Булановский
79'
78'
Замена
И. Рыжков
️️️️
В. Березун
Замена
Р. Халилуллов
️️️️
С. Резников
70'
Замена
Д. Подружко
️️️️
И. Шпаков
70'
Желтая карточка
Д. Олифиренко
69'
69'
Замена
С. Дзодзиев
️️️️
С. Цыганов
63'
Замена
Р. Терехин
️️️️
В. Пьянченко
60'
Замена
Е. Яцкий
️️️️
А. Ивашин
Желтая карточка
С. Терехин
58'
55'
Желтая карточка
В. Пьянченко
Замена
И. Шпаков
️️️️
Н. Хабибуллин
36'
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Цыганов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Носта
16
Антон Лабутин
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
2
Сергей Терехин
ЦЗ
6
Денис Олифиренко
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
11
Андрей Самойлов
ЦП
89
Наиль Хабибуллин
ЦП
7
Александр Булановский
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Сызрань-2003
31
Сергей Барсуков
ВР
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
2
Сергей Никулов
ЦЗ
21
Сергей Еремеев
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
14
Александр Ивашин
ЦП
11
Василий Березун
ЦП
17
Сергей Симонов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Носта
1
Алексей Козлов
ВР
27
Артур Салихов
ЦП
7
Никита Евграфов
ЦП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
8
Роман Халилуллов
ЦФ
Сызрань-2003
1
Олег Баклов
ВР
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Антонио Морейес
ЦЗ
77
Евгений Яцкий
ЦП
24
Роман Терехин
ЦП
30
Сергей Дзодзиев
ЦФ
4-5-1
16
Лабутин
26
Гордеев
6
Олифиренко
14
Сорокин
2
Терехин
89
Хабибуллин
7
Булановский
4
Сабирзянов
6
Резников
11
Самойлов
9
Карпухин
4-1-4-1
31
Барсуков
2
Горелов
2
Никулов
21
Еремеев
25
Лавлинский
7
Пьянченко
71
Жестков
11
Березун
17
Симонов
14
Ивашин
9
Цыганов
89
Хабибуллин
15
Шпаков
15
Шпаков
89
Хабибуллин
7
Булановский
7
Евграфов
7
Евграфов
7
Булановский
Шпаков
18
Подружко
18
Подружко
Шпаков
6
Резников
8
Халилуллов
8
Халилуллов
6
Резников
9
Цыганов
30
Дзодзиев
30
Дзодзиев
9
Цыганов
14
Ивашин
77
Яцкий
77
Яцкий
14
Ивашин
11
Березун
63
Рыжков
63
Рыжков
11
Березун
7
Пьянченко
24
Терехин
24
Терехин
7
Пьянченко
2
Горелов
5
Евсеев
5
Евсеев
2
Горелов
Остались в запасе
Носта
Сызрань-2003
27
Артур Салихов
ЦП
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
24
Антонио Морейес
ЦЗ
1
Олег Баклов
ВР
Остались в запасе
27
Артур Салихов
ЦП
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
24
Антонио Морейес
ЦЗ
1
Олег Баклов
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Носта - Сызрань-2003
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Металлург
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