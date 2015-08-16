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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Химик - Носта
Химик - Носта: обзор матча 16 августа 2015
Химик
16.08.2015, воскресенье, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
2 : 2
Завершен
Носта
45'
Д. Фолин
54'
А. Шебанов (П)
11'
В. Карпухин
29'
Д. Подружко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Носта
89'
Желтая карточка
Д. Подружко
Пенальти не реализован!
А. Шебанов
89'
Желтая карточка
А. Брагин
87'
Замена
А. Фролов
️️️️
М. Громов
74'
70'
Желтая карточка
Д. Олифиренко
54'
Желтая карточка
С. Федотов
54'
Замена
А. Гордеев
️️️️
П. Галюкшев
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Шебанов
54'
Замена
Д. Вершинин
️️️️
В. Ивлев
46'
45'
Желтая карточка
А. Лабутин
ГОЛ! 1:2!
Д. Фолин
45'
42'
Желтая карточка
Р. Халилуллов
29'
ГОЛ! 0:2!
Д. Подружко
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Карпухин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
7
Алексей Шебанов
ВР
12
Артем Загребин
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Антон Алаев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
8
Денис Фолин
ЦП
11
Максим Громов
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
17
Олег Быков
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
19
Виктор Ивлев
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Носта
16
Антон Лабутин
ВР
20
Сергей Федотов
ЦЗ
6
Денис Олифиренко
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
27
Артур Салихов
ЦП
10
Павел Галюкшев
ЦП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
7
Александр Булановский
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
8
Роман Халилуллов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
17
Антон Фролов
ЦП
23
Кирилл Хохлов
ЦП
47
Дмитрий Вершинин
ЦП
Носта
1
Алексей Козлов
ВР
35
Артем Попов
ЦЗ
26
Артем Гордеев
ЦЗ
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
56
Иван Волоснов
ЦП
37
Дмитрий Опачев
ЦП
3-5-1
7
Шебанов
44
Удунян
5
Алаев
4
Рытов
11
Громов
80
Брагин
17
Быков
17
Квасов
8
Фолин
19
Ивлев
3-5-2
16
Лабутин
20
Федотов
6
Олифиренко
14
Сорокин
27
Салихов
18
Подружко
4
Сабирзянов
7
Булановский
10
Галюкшев
8
Халилуллов
9
Карпухин
11
Громов
17
Фролов
17
Фролов
11
Громов
19
Ивлев
47
Вершинин
47
Вершинин
19
Ивлев
10
Галюкшев
26
Гордеев
26
Гордеев
10
Галюкшев
Остались в запасе
Химик
Носта
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
23
Кирилл Хохлов
ЦП
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
35
Артем Попов
ЦЗ
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
56
Иван Волоснов
ЦП
37
Дмитрий Опачев
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Остались в запасе
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
23
Кирилл Хохлов
ЦП
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Остались в запасе
35
Артем Попов
ЦЗ
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
56
Иван Волоснов
ЦП
37
Дмитрий Опачев
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Статистика матча Химик - Носта
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Худорожков
(Пермь)
Стадион:
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