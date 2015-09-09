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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Носта - Челябинск
Носта - Челябинск: обзор матча 09 сентября 2015
Носта
09.09.2015, среда, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
0 : 1
Завершен
Челябинск
69'
М. Быстров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - Челябинск
90'
Замена
И. Малышев
️️️️
Д. Урывков
89'
Замена
Н. Печенкин
️️️️
М. Быстров
Замена
Д. Афанасьев
️️️️
А. Самойлов
77'
Замена
А. Попов
️️️️
А. Гордеев
76'
75'
Желтая карточка
М. Шайморданов
69'
ГОЛ! 0:1!
М. Быстров
65'
Замена
М. Шайморданов
️️️️
В. Стешин
Замена
А. Салихов
️️️️
С. Резников
61'
Замена
Д. Подружко
️️️️
Р. Халилуллов
46'
Желтая карточка
Р. Халилуллов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Носта
16
Антон Лабутин
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
2
Сергей Терехин
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
11
Андрей Самойлов
ЦП
89
Наиль Хабибуллин
ЦП
7
Александр Булановский
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
8
Роман Халилуллов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Челябинск
16
Сергей Глазков
ВР
14
Вадим Сергиенко
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
12
Виталий Коркин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
8
Кирилл Холодов
ЦП
17
Вячеслав Стешин
ЦП
21
Дмитрий Чурилин
ЦП
9
Никита Зырянов
ЦФ
22
Денис Урывков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лазарев
Носта
1
Алексей Козлов
ВР
35
Артем Попов
ЦЗ
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
56
Иван Волоснов
ЦП
27
Артур Салихов
ЦП
37
Дмитрий Опачев
ЦП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
97
Владислав Дубровский
ОП
11
Марат Шайморданов
ЦП
10
Титал Снджоян
ЦП
13
Илья Малышев
ЦФ
24
Дмитрий Быстров
ЦФ
3-5-2
16
Лабутин
26
Гордеев
2
Терехин
14
Сорокин
11
Самойлов
89
Хабибуллин
7
Булановский
6
Резников
4
Сабирзянов
8
Халилуллов
9
Карпухин
3-2-3-2
16
Глазков
33
Федосюк
12
Коркин
4
Быстров
14
Сергиенко
65
Иванов
8
Холодов
17
Стешин
21
Чурилин
22
Урывков
9
Зырянов
11
Самойлов
9
Афанасьев
9
Афанасьев
11
Самойлов
26
Гордеев
35
Попов
35
Попов
26
Гордеев
6
Резников
27
Салихов
27
Салихов
6
Резников
8
Халилуллов
18
Подружко
18
Подружко
8
Халилуллов
22
Урывков
13
Малышев
13
Малышев
22
Урывков
4
Быстров
6
Печенкин
6
Печенкин
4
Быстров
17
Стешин
11
Шайморданов
11
Шайморданов
17
Стешин
Остались в запасе
Носта
Челябинск
56
Иван Волоснов
ЦП
37
Дмитрий Опачев
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
97
Владислав Дубровский
ОП
72
Олег Новиков
ВР
10
Титал Снджоян
ЦП
24
Дмитрий Быстров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лазарев
Остались в запасе
56
Иван Волоснов
ЦП
37
Дмитрий Опачев
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
97
Владислав Дубровский
ОП
72
Олег Новиков
ВР
10
Титал Снджоян
ЦП
24
Дмитрий Быстров
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Игорь Лазарев
Статистика матча Носта - Челябинск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
- : -
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Бабаев
(Тобольск)
Стадион:
Металлург
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