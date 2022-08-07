Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торье Наустдал - статистика

Завершил карьеру
26 апреля 2000 (26)
#20 | Полузащитник
178 см
Норвегия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаугесунд
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Хаугесунд
3 : 1
07.08.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Хаугесунд
3 : 1
24.07.2022
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Мольде
1 : 0
17.07.2022
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Хаугесунд
1 : 1
10.07.2022
ХамКам
23' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Йерв
1 : 0
02.07.2022
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Хаугесунд
4 : 2
25.06.2022
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Тромсе
1 : 1
19.06.2022
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Хаугесунд
2 : 2
29.05.2022
Олесунн
72' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Русенборг
3 : 3
26.05.2022
Хаугесунд
82' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Хаугесунд
1 : 4
22.05.2022
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Одд
0 : 4
16.05.2022
Хаугесунд
60' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Хаугесунд
2 : 0
08.05.2022
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Викинг
5 : 1
30.04.2022
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Лиллестрем
1 : 0
24.04.2022
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Хаугесунд
0 : 1
18.04.2022
Стремсгодсет
1' - 82'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Волеренга
2 : 1
10.04.2022
Хаугесунд
1' - 59'
17'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Хаугесунд
1 : 3
03.04.2022
Сандефьорд
46' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+