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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Хаугесунд
Тромсе - Хаугесунд: обзор матча 19 июня 2022
Тромсе
19.06.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
1 : 1
Завершен
Хаугесунд
89'
Л. Нильсен
48'
А. Ндур (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Хаугесунд
90'
+1
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
J. Holtan
ГОЛ! 1:1!
Л. Нильсен
Пас отдал
A. Jenssen
89'
85'
Замена
U. Tillung Fredriksen
️️️️
М. Санде
Замена
A. Jenssen
️️️️
С. Опсал
82'
75'
Замена
J. Holtan
️️️️
А. Ндур
Замена
Э. Китолано
️️️️
C. Öyvann
70'
Замена
М. Эбийе
️️️️
Я. Туоминен
70'
Желтая карточка
Р. Йенссен
58'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ндур
22'
Желтая карточка
А. Ндур
Замена
В. Каманци
️️️️
Н. Вестерлунд
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
11
Николас Вальстад
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Тромсе
17
Эрик Китолано
ЦП
22
Даниэл Басси
ЦП
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
12
Варрен Каманци
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Хаугесунд
20
Торье Наустдал
ОП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
3-1-1-5
1
Хаугаард
11
Антонсен
6
Гундерсен
28
Психе
11
Йенссен
94
Миккельсен
5
Опсал
9
Туоминен
25
Нильсен
23
Вестерлунд
25
3-3-2-3
23
Педерсен
5
21
2
Теркильдсен
20
Зафейрис
27
Санде
34
Эскесен
25
Ндур
1
Селвик
18
Кригард
11
Вальстад
25
17
Китолано
17
Китолано
25
9
Туоминен
20
Эбийе
20
Эбийе
9
Туоминен
5
Опсал
5
5
5
Опсал
23
Вестерлунд
12
Каманци
12
Каманци
23
Вестерлунд
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
27
Санде
12
12
27
Санде
25
Ндур
11
11
25
Ндур
Остались в запасе
Тромсе
Хаугесунд
22
Даниэл Басси
ЦП
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
20
Торье Наустдал
ОП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
22
Даниэл Басси
ЦП
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Остались в запасе
20
Торье Наустдал
ОП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Тромсе - Хаугесунд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
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