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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Хаугесунд
Лиллестрем - Хаугесунд: обзор матча 24 апреля 2022
Лиллестрем
24.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
1 : 0
Завершен
Хаугесунд
87'
Х. Арон Фридйонссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Хаугесунд
90'
Замена
Х. Гонг
️️️️
М. Санде
ГОЛ! 1:0!
Х. Арон Фридйонссон
87'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
И. Мэттью
85'
79'
Желтая карточка
Э. Селвик
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
А. Адамс
75'
Замена
Ф. Хольст
️️️️
М. Кнудсен
75'
71'
Замена
J. Holtan
️️️️
А. Содерлунд
Замена
Т. Петтерссон
️️️️
Л. Рангер
61'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
И. Ибрахимай
61'
60'
Желтая карточка
S. Reese
Желтая карточка
М. Кнудсен
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
23
Гьермунд Осен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
4
Эспен Гарнас
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
20
Христос Зафейрис
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
Хаугесунд
18
Vegard Solheim
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
20
Торье Наустдал
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
3-5
23
Осен
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
2
Рангер
21
Кристиансен
20
Драгснес
5
Огбу
18
Мэттью
2-2-5
21
5
20
Зафейрис
2
Теркильдсен
1
Селвик
27
Санде
25
Ндур
18
Кригард
11
Вальстад
4
Кнудсен
23
Хольст
23
Хольст
4
Кнудсен
45
Адамс
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
45
Адамс
18
Мэттью
23
Свендсен
23
Свендсен
18
Мэттью
29
Ибрахимай
10
10
29
Ибрахимай
2
Рангер
24
Петтерссон
24
Петтерссон
2
Рангер
27
Санде
18
Гонг
18
Гонг
27
Санде
16
Содерлунд
11
11
16
Содерлунд
Остались в запасе
Лиллестрем
Хаугесунд
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
Главный тренер
Арне Эрландсен
18
Vegard Solheim
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
20
Торье Наустдал
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
Остались в запасе
18
Vegard Solheim
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
20
Торье Наустдал
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Лиллестрем - Хаугесунд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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