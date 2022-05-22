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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Буде-Глимт
Хаугесунд - Буде-Глимт: обзор матча 22 мая 2022
Хаугесунд
22.05.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
1 : 4
Завершен
Буде-Глимт
47'
М. Санде
8'
С. Серли
31'
Р. Эспейор
32'
А. Пеллегрино
67'
У. Салтнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Буде-Глимт
90'
+1
Желтая карточка
А. Сампстед
87'
Замена
Г. Ветти
️️️️
У. Салтнес
86'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
С. Серли
Замена
Х. Гонг
️️️️
А. Ндур
86'
Замена
J. Holtan
️️️️
А. Содерлунд
74'
71'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
70'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
Д. Сери
67'
ГОЛ! 1:4!
У. Салтнес
Пас отдал
А. Пеллегрино
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
U. Tillung Fredriksen
53'
ГОЛ! 1:3!
М. Санде
Пас отдал
Н. Вальстад
47'
32'
ГОЛ! 0:3!
А. Пеллегрино
Пас отдал
У. Салтнес
31'
ГОЛ! 0:2!
Р. Эспейор
Пас отдал
У. Салтнес
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Серли
Пас отдал
А. Пеллегрино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Хаугесунд
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
20
Торье Наустдал
ОП
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
34
Юлиус Эскесен
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
2-2-1-5
21
5
2
Теркильдсен
20
Зафейрис
25
Ндур
27
Санде
12
11
Вальстад
18
Кригард
1
Селвик
3-4-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
2
Сампстед
5
Сери
10
Ветлесен
18
Хаген
14
Салтнес
18
Мое
10
Серли
90
Пеллегрино
11
Эспейор
25
Ндур
18
Гонг
18
Гонг
25
Ндур
12
34
Эскесен
34
Эскесен
12
16
Содерлунд
11
11
16
Содерлунд
5
Сери
22
Хейбротен
22
Хейбротен
5
Сери
10
Серли
7
Коомсон
7
Коомсон
10
Серли
14
Салтнес
18
Ветти
18
Ветти
14
Салтнес
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
Остались в запасе
Хаугесунд
Буде-Глимт
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
20
Торье Наустдал
ОП
18
Vegard Solheim
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
20
Торье Наустдал
ОП
18
Vegard Solheim
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Хаугесунд - Буде-Глимт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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