Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Викинг
Хаугесунд - Викинг: обзор матча 25 июня 2022
Хаугесунд
25.06.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
4 : 2
Завершен
Викинг
8'
А. Ндур
52'
А. Ндур
84'
S. Reese
90+3'
Х. Зафейрис
4'
Д. Карлсбакк
20'
С. Фридьоунссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Викинг
ГОЛ! 4:2!
Х. Зафейрис
90'
+3
Желтая карточка
М. Санде
87'
ГОЛ! 3:2!
S. Reese
Пас отдал
Н. Вальстад
84'
82'
Желтая карточка
С. Бьорсхол
77'
Желтая карточка
Д. Брекало
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
Б. Нжие
76'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Ю. Эскесен
76'
Желтая карточка
Ю. Эскесен
72'
61'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
Д. Карлсбакк
61'
Замена
Х. Танген
️️️️
М. Сольбаккен
61'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
С. Фридьоунссон
ГОЛ! 2:2!
А. Ндур
52'
46'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
Ш. Паттинама
Замена
Н. Вальстад
️️️️
Т. Педерсен
46'
20'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Фридьоунссон
17'
Желтая карточка
М. Сольбаккен
12'
Красная карточка
К. Лекберг
ГОЛ! 1:1!
А. Ндур
Пас отдал
М. Санде
8'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Карлсбакк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
27
Мадс Санде
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
3
Вильяр Веватне
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Хаугесунд
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ОП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
3-3-2-3
21
5
23
Педерсен
27
Санде
2
Теркильдсен
20
Зафейрис
25
Ндур
34
Эскесен
10
Нжие
18
Кригард
1
Селвик
4-1-2-1-2
1
Гуннарссон
28
Себулонсен
18
Бьорсхол
4
Брекало
20
Паттинама
16
Лекберг
28
Фридьоунссон
7
Сольбаккен
11
Кабран
11
Карлсбакк
3
Веватне
10
Нжие
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
10
Нжие
23
Педерсен
11
Вальстад
11
Вальстад
23
Педерсен
34
Эскесен
16
Содерлунд
16
Содерлунд
34
Эскесен
7
Сольбаккен
27
Танген
27
Танген
7
Сольбаккен
11
Карлсбакк
23
Сандберг
23
Сандберг
11
Карлсбакк
20
Паттинама
23
Викстоль
23
Викстоль
20
Паттинама
28
Фридьоунссон
11
де Ланлай
11
де Ланлай
28
Фридьоунссон
Остались в запасе
Хаугесунд
Викинг
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ОП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Арилд Остбю
ВР
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ОП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Хаугесунд - Викинг
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
Новости команд
Все
Хаугесунд
Викинг
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+