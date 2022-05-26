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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Хаугесунд
Русенборг - Хаугесунд: обзор матча 26 мая 2022
Русенборг
26.05.2022, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
3 : 3
Завершен
Хаугесунд
35'
С. Веччиа
55'
А. Нильсен Перейра
75'
S. Reese (АГ)
10'
А. Содерлунд (П)
20'
М. Санде
40'
А. Ндур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Хаугесунд
82'
Замена
Х. Гонг
️️️️
Ю. Эскесен
82'
Замена
Т. Педерсен
️️️️
М. Санде
82'
Замена
Т. Наустдал
️️️️
А. Ндур
81'
Желтая карточка
М. Санде
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
S. Reese
75'
70'
Замена
J. Holtan
️️️️
А. Содерлунд
Замена
К. Хольс
️️️️
А. Андерссон
68'
60'
Желтая карточка
Э. Селвик
ГОЛ! 2:3!
А. Нильсен Перейра
Пас отдал
С. Веччиа
55'
48'
Желтая карточка
А. Содерлунд
47'
Желтая карточка
Н. Вальстад
Желтая карточка
О. Кристиан Саэтер
47'
Замена
Э. Даль Рейтан
️️️️
П. Вагич
46'
Замена
О. Кристиан Саэтер
️️️️
Н. Хольм
46'
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
Э. Тагсет
46'
40'
ГОЛ! 1:3!
А. Ндур
ГОЛ! 1:2!
С. Веччиа
35'
20'
ГОЛ! 0:2!
М. Санде
Пас отдал
А. Содерлунд
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Содерлунд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
2
Павле Вагич
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
27
Мадс Санде
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Русенборг
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Хаугесунд
23
Торе Педерсен
ПЗ
20
Торье Наустдал
ОП
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
2-5-1-2
1
Хансен
5
Роджерс
18
Андерссон
55
Йенсен
8
Беркеейет
77
Скарсем
7
Хенриксен
20
Тагсет
23
Веччиа
29
Хольм
2
Вагич
2-2-2-5
21
5
2
Теркильдсен
20
Зафейрис
34
Эскесен
25
Ндур
27
Санде
1
Селвик
11
Вальстад
18
Кригард
16
Содерлунд
20
Тагсет
19
Перейра
19
Перейра
20
Тагсет
2
Вагич
29
Рейтан
29
Рейтан
2
Вагич
29
Хольм
90
Саэтер
90
Саэтер
29
Хольм
18
Андерссон
19
Хольс
19
Хольс
18
Андерссон
27
Санде
23
Педерсен
23
Педерсен
27
Санде
25
Ндур
20
Наустдал
20
Наустдал
25
Ндур
34
Эскесен
18
Гонг
18
Гонг
34
Эскесен
16
Содерлунд
11
11
16
Содерлунд
Остались в запасе
Русенборг
Хаугесунд
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
18
Vegard Solheim
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Остались в запасе
18
Vegard Solheim
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Русенборг - Хаугесунд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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