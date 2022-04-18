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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Стремсгодсет
Хаугесунд - Стремсгодсет: обзор матча 18 апреля 2022
Хаугесунд
18.04.2022, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
0 : 1
Завершен
Стремсгодсет
81'
Л. Салвесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Стремсгодсет
Замена
М. Санде
️️️️
Н. Вальстад
90'
+1
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Т. Наустдал
82'
Замена
J. Holtan
️️️️
А. Содерлунд
82'
81'
ГОЛ! 0:1!
Л. Салвесен
Пас отдал
Г. Вальсвик
Замена
Х. Гонг
️️️️
U. Tillung Fredriksen
73'
73'
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Ф. Фрайдей
65'
Желтая карточка
Х. Стеневик
Желтая карточка
П. Теркильдсен
55'
Желтая карточка
А. Содерлунд
51'
46'
Замена
K. Tokstad
️️️️
Т. Гулликсен
46'
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
К. Красники
36'
Желтая карточка
К. Красники
32'
Желтая карточка
Т. Гулликсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
5
Søren Reese
ЦЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
20
Торье Наустдал
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Хаугесунд
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Билал Нжие
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
2-3-5
5
21
2
Теркильдсен
20
Наустдал
20
Зафейрис
25
Ндур
1
Селвик
11
Вальстад
18
Кригард
16
Содерлунд
2-5
16
Михра
71
Вальсвик
26
Вильсвик
10
Штенгель
8
Гулликсен
9
Фрайдей
8
Красники
18
Стеневик
20
Наустдал
34
Эскесен
34
Эскесен
20
Наустдал
12
18
Гонг
18
Гонг
12
16
Содерлунд
11
11
16
Содерлунд
11
Вальстад
27
Санде
27
Санде
11
Вальстад
8
Красники
18
Ипалибо
18
Ипалибо
8
Красники
8
Гулликсен
11
11
8
Гулликсен
9
Фрайдей
15
Салвесен
15
Салвесен
9
Фрайдей
Остались в запасе
Хаугесунд
Стремсгодсет
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
10
Билал Нжие
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
10
Билал Нжие
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Остались в запасе
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Хаугесунд - Стремсгодсет
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
Стремсгодсет
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
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1
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2019.01.25 00:27
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Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
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2018.02.10 01:15
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