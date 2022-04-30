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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Хаугесунд
Викинг - Хаугесунд: обзор матча 30 апреля 2022
Викинг
30.04.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
5 : 1
Завершен
Хаугесунд
27'
В. Бериша
42'
В. Бериша
51'
В. Бериша
90'
С. Серас Себулонсен
90+4'
С. Серас Себулонсен
21'
А. Ндур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Хаугесунд
ГОЛ! 5:1!
С. Серас Себулонсен
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
С. Серас Себулонсен
Пас отдал
М. Траоре
90'
Замена
М. Траоре
️️️️
К. Кабран
76'
75'
Замена
Б. Нжие
️️️️
М. Санде
70'
Желтая карточка
Ю. Эскесен
Замена
В. Веватне
️️️️
С. Фридьоунссон
67'
62'
Замена
J. Holtan
️️️️
А. Содерлунд
62'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
S. Reese
60'
Замена
Х. Гонг
️️️️
А. Ндур
ГОЛ! 3:1!
В. Бериша
Пас отдал
М. Сольбаккен
51'
Замена
С. Серас Себулонсен
️️️️
Н. Сандберг
46'
ГОЛ! 2:1!
В. Бериша
Пас отдал
Х. Танген
42'
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
38'
ГОЛ! 1:1!
В. Бериша
Пас отдал
Х. Танген
27'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Ндур
Пас отдал
М. Санде
17'
Желтая карточка
Н. Вальстад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
4
Давид Брекало
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
20
Христос Зафейрис
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
11
Николас Вальстад
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Хаугесунд
18
Vegard Solheim
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
20
Торье Наустдал
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
1-3-5
1
Гуннарссон
20
Паттинама
6
Стенснесс
7
Сольбаккен
28
Фридьоунссон
27
Танген
14
Бериша
23
Сандберг
11
Кабран
18
Бьорсхол
2-2-5
21
5
20
Зафейрис
2
Теркильдсен
27
Санде
1
Селвик
16
Содерлунд
25
Ндур
12
23
Сандберг
28
Себулонсен
28
Себулонсен
23
Сандберг
11
Кабран
24
Траоре
24
Траоре
11
Кабран
28
Фридьоунссон
3
Веватне
3
Веватне
28
Фридьоунссон
5
34
Эскесен
34
Эскесен
5
25
Ндур
18
Гонг
18
Гонг
25
Ндур
16
Содерлунд
11
11
16
Содерлунд
27
Санде
10
Нжие
10
Нжие
27
Санде
Остались в запасе
Викинг
Хаугесунд
1
Арилд Остбю
ВР
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
18
Vegard Solheim
ЦП
20
Торье Наустдал
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Остались в запасе
18
Vegard Solheim
ЦП
20
Торье Наустдал
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Викинг - Хаугесунд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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