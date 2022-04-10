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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Хаугесунд
Волеренга - Хаугесунд: обзор матча 10 апреля 2022
Волеренга
10.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
2 : 1
Завершен
Хаугесунд
1'
В. Кьяртанссон
5'
В. Кьяртанссон
43'
П. Теркильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Хаугесунд
79'
Замена
М. Санде
️️️️
П. Теркильдсен
79'
Замена
Б. Нжие
️️️️
А. Ндур
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
70'
59'
Замена
Х. Гонг
️️️️
Т. Наустдал
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
В. Хеденстад
57'
Замена
J. Nation
️️️️
Б. Бьярнасон
46'
43'
ГОЛ! 2:1!
П. Теркильдсен
Пас отдал
А. Ндур
17'
Желтая карточка
Т. Наустдал
ГОЛ! 2:0!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
П. Странд
5'
ГОЛ! 1:0!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
И. Насберг
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
14
Амор Лаюни
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Хаугесунд
5
Søren Reese
ЦЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
25
Алиун Ндур
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Волеренга
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
88
Таофик Исмахил
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Хаугесунд
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
4-1-5
6
Хеденстад
35
Жута
37
Насберг
25
Бьярнасон
16
Бьордал
24
Странд
1
Хауг
9
Кьяртанссон
11
Сахрауи
9
Йенсен
2-2-5
5
21
20
Наустдал
2
Теркильдсен
16
Содерлунд
1
Селвик
12
11
Вальстад
18
Кригард
6
Хеденстад
10
Кристенсен
10
Кристенсен
6
Хеденстад
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
25
Бьярнасон
4
4
25
Бьярнасон
20
Наустдал
18
Гонг
18
Гонг
20
Наустдал
2
Теркильдсен
27
Санде
27
Санде
2
Теркильдсен
25
Ндур
10
Нжие
10
Нжие
25
Ндур
Остались в запасе
Волеренга
Хаугесунд
88
Таофик Исмахил
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
88
Таофик Исмахил
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Остались в запасе
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Волеренга - Хаугесунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
Хаугесунд
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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