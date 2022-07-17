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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Хаугесунд
Мольде - Хаугесунд: обзор матча 17 июля 2022
Мольде
17.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
1 : 0
Завершен
Хаугесунд
57'
М. Гредем (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Хаугесунд
Замена
Н. Эдегор
️️️️
Д. Фофана
90'
+4
85'
Замена
J. Holtan
️️️️
Т. Педерсен
Желтая карточка
Э. Брейвик
73'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Р. Зехнини
70'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
М. Гредем
70'
69'
Замена
Б. Нжие
️️️️
Ю. Эскесен
59'
Желтая карточка
Ю. Эскесен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гредем
57'
46'
Замена
М. Санде
️️️️
М. Самуэльсен
Желтая карточка
Д. Фофана
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Хаугесунд
5
Søren Reese
ЦЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
11
Николас Вальстад
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Хаугесунд
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
11
Joacim Holtan
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
4-2-2-2
28
Карлстрем
28
Хауген
16
Хансен
19
Хауган
25
Линнес
20
Маннсверк
10
Брейвик
28
Гредем
15
Кнутсон
27
Фофана
98
Зехнини
3-3-2-3
23
Педерсен
21
5
2
Теркильдсен
20
Зафейрис
14
Самуэльсен
34
Эскесен
25
Ндур
1
Селвик
18
Кригард
11
Вальстад
28
Гредем
15
Кааса
15
Кааса
28
Гредем
27
Фофана
6
Эдегор
6
Эдегор
27
Фофана
98
Зехнини
23
Эйкрем
23
Эйкрем
98
Зехнини
14
Самуэльсен
27
Санде
27
Санде
14
Самуэльсен
23
Педерсен
11
11
23
Педерсен
34
Эскесен
10
Нжие
10
Нжие
34
Эскесен
Остались в запасе
Мольде
Хаугесунд
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ОП
18
Хилари Гонг
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Остались в запасе
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ОП
18
Хилари Гонг
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Мольде - Хаугесунд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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