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Борис Ротенберг
Новости
Борис Ротенберг - новости
Завершил карьеру
19 мая 1986 (40)
#28 | Защитник
188 см | 84 кг
Финляндия | Россия
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Новости
Трансферы
Публикации
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
3 сентября
14
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
3 сентября
1
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
3 сентября
3
Галактионов отреагировал на информацию о конфликте с Ротенбергом
26 августа
Ротенберг сорвал трансфер «Локомотива»: «Переговоры прошли чудовищно»
25 августа
4
Ротенберга похвалили за трансфер Батракова
23 августа
6
Ротенберг зациклил трансферные процессы «Локо» на себе, у него нет единения с Галактионовым
22 августа
6
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
21 августа
4
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
20 августа
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
16 августа
3
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
16 августа
12
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
15 августа
10
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12 августа
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12 августа
3
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
12 августа
10
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
10 августа
9
Подробности переговоров Галицкого и Ротенберга по Воробьеву
17 июля
1
Ротенберги попробуют договориться о зарплате двух игроков «Сочи» в «Локомотиве»
21 июня
3
Стало известно о решении Ротенберга по вингеру молодежной сборной России
11 марта
Ротенберг пытается сэкономить на продлении контрактов с ключевыми игроками «Локомотива»
6 марта
6
Ротенберг и Нагорных поставили задачу «Локомотиву» на остаток сезона
17 февраля
8
«Локомотив» вышел из переговоров по игроку «Сочи» из-за Ротенбергов
2025.12.25 22:55
1
В «Локомотиве» проведут финансовый аудит всех подразделений
2025.12.19 20:08
1
Названа причина увольнения гендиректора «Локомотива»
2025.12.04 09:15
2
Ротенберг дал обещание руководству «Локо» – приобрести игрока «Спартака»
2025.12.03 21:17
7
Ротенберг сказал, при каких условиях «Локо» станет чемпионом
2025.11.28 14:51
4
Ротенберг: «Вернем «Локомотив» на победные рельсы»
2025.11.27 00:05
3
В «Локомотиве» прокомментировали назначение Овчинникова
2025.11.24 18:43
Бубнов – о новом гендиректоре «Локомотива»: «Это бабки, инвестиции»
2025.11.21 01:00
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