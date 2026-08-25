Ротенберг сорвал трансфер «Локомотива»: «Переговоры прошли чудовищно»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что вингер «Крыльев Советов» Иван Олейников не перейдет в «Локомотив».

– На этой неделе в «Локомотив» должен был перейти Олейников, но переговоры прошли чудовищно неудачно.

С «Крыльями» все согласовано, у Олейникова стоят отступные, но можно было поторговаться так же, как по Бабкину.

Руководитель «Локомотива» не хочет расставаться с деньгами. Он выдал их каким-то образом на Бабкина, а в ситуации с Олейниковым разговор с агентами не пошел.

– Ротенберг больше не хочет покупать игроков?

– Хочет на своих условиях. На футболиста надо было дать 100 миллионов [рублей], он предложил 10.

Олейников стоит 150 миллионов, 100 миллионов агентских попросили, а предложили 10.

Сторона игрока не пошла на это. Когда у вас просят 100, а вы даете 10, вы срываете переговоры.