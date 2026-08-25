Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ротенберг сорвал трансфер «Локомотива»: «Переговоры прошли чудовищно»

Ротенберг сорвал трансфер «Локомотива»: «Переговоры прошли чудовищно»

25 августа, 00:38
4

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что вингер «Крыльев Советов» Иван Олейников не перейдет в «Локомотив».

– На этой неделе в «Локомотив» должен был перейти Олейников, но переговоры прошли чудовищно неудачно.

С «Крыльями» все согласовано, у Олейникова стоят отступные, но можно было поторговаться так же, как по Бабкину.

Руководитель «Локомотива» не хочет расставаться с деньгами. Он выдал их каким-то образом на Бабкина, а в ситуации с Олейниковым разговор с агентами не пошел.

– Ротенберг больше не хочет покупать игроков?

– Хочет на своих условиях. На футболиста надо было дать 100 миллионов [рублей], он предложил 10.

Олейников стоит 150 миллионов, 100 миллионов агентских попросили, а предложили 10.

Сторона игрока не пошла на это. Когда у вас просят 100, а вы даете 10, вы срываете переговоры.

  • Олейников в «Крыльях» с августа 2024 года: 69 матчей, 14 голов, 10 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
  • Другие претенденты на игрока – «Динамо» и «Ахмат».

Еще по теме:
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА 22
Агент ответил, продолжит ли Черчесов работу в РПЛ 1
Гурцкая определил, кого нужно было назначить «Ахмату» вместо Гусева
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Ротенберг Борис Олейников Иван Гурцкая Тимур
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alex Flash
1787613168
Не хило короеды губу раскатали.
Ответить
АК 68
1787631793
При стоимости игрока 150 млн, просить 100 млн агентских? Да они просто о..евшие. Правильно Ротенберг поступил.
Ответить
mihail200606
1787653083
Для агентов-чудовищно... ) А для ротенберга-нет)
Ответить
Главные новости
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
1
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
18
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
4
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
9
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Все новости
Все новости
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
22
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+