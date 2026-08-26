Галактионов отреагировал на информацию о конфликте с Ротенбергом

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о взаимоотношениях с генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом.
– Что стоит за темой противостояния с Ротенбергом?
– Без понятия.
– Вы часто общаетесь?
– По мере надобности. У меня точно ни с кем противостояния нет. Есть футбольные понятия и правила, они на поверхности. А то, что кто-то пытается взбудоражить ситуацию, не очень хорошо.
- Срок контракта 42-летнего Галактионова с «Локомотивом» рассчитан до конца 2028 года.
- 40-летний Борис Ротенберг-младший занимает пост генерального директора клуба с 12 ноября 2025 года.
Источник: «РБ Спорт»