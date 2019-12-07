Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вадим Афонин - статистика

Завершил карьеру
29 сентября 1987 (38)
#8 | Полузащитник
176 см | 68 кг
Узбекистан
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Тамбов
3 : 0
07.12.2019
Оренбург
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Оренбург
1 : 2
23.11.2019
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
0 : 0
10.11.2019
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Урал
1 : 2
04.11.2019
Оренбург
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
1 : 1
27.10.2019
Оренбург
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 1
20.10.2019
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Оренбург
2 : 0
05.10.2019
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
1 : 2
29.09.2019
Оренбург
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Оренбург
2 : 3
22.09.2019
Локомотив
64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
1 : 2
31.08.2019
Оренбург
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Арсенал
2 : 1
25.08.2019
Оренбург
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Оренбург
1 : 1
16.08.2019
Сочи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Оренбург
2 : 2
10.08.2019
Тамбов
44' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Оренбург
0 : 2
28.07.2019
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
2 : 1
20.07.2019
Оренбург
75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
2 : 1
13.07.2019
Оренбург
1' - 90'
81'
Главные новости
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
4
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
3
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
3
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
2
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
16
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+