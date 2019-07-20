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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Оренбург
ЦСКА - Оренбург: обзор матча 20 июля 2019
ЦСКА
20.07.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
30'
Н. Влашич
38'
А. Сигурдссон
40'
Н. Маляров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Оренбург
Желтая карточка
И. Ахметов
87'
Замена
Я. Бийол
️️️️
А. Сигурдссон
87'
83'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Р. Алвеш
80'
Желтая карточка
С. Терехов
Желтая карточка
А. Сигурдссон
80'
79'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Н. Маляров
75'
Замена
В. Афонин
️️️️
Т. Аюпов
72'
Желтая карточка
Т. Аюпов
Желтая карточка
И. Акинфеев
72'
53'
Желтая карточка
В. Шахов
40'
ГОЛ! 2:1!
Н. Маляров
ГОЛ! 2:0!
А. Сигурдссон
Пас отдал
Ф. Чалов
38'
ГОЛ! 1:0!
Н. Влашич
Пас отдал
И. Ахметов
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
57
Евгений Болотов
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
32
Магнуссон
78
Дивеев
5
Васин
6
Фернандес
8
Бистрович
97
Ахметов
10
Обляков
10
Влашич
10
Сигурдссон
63
Чалов
3-3-2-1-1
56
Довбня
3
Сиваков
6
Козлов
29
Шахов
12
Малых
8
Аюпов
32
Терехов
7
Маляров
33
Мишкич
16
Алвеш
21
Деспотович
10
Сигурдссон
15
Бийол
15
Бийол
10
Сигурдссон
16
Алвеш
7
Чуканов
7
Чуканов
16
Алвеш
8
Аюпов
8
Афонин
8
Афонин
8
Аюпов
7
Маляров
7
Фамейе
7
Фамейе
7
Маляров
Остались в запасе
ЦСКА
Оренбург
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
57
Евгений Болотов
ОП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
57
Евгений Болотов
ОП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча ЦСКА - Оренбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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