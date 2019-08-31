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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Оренбург
Уфа - Оренбург: обзор матча 31 августа 2019
Уфа
31.08.2019, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
68'
В. Кротов
40'
Д. Деспотович (П)
66'
Г. Зотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Оренбург
90'
Желтая карточка
В. Афонин
Замена
А. Алиев
️️️️
Л. Бизяк
72'
71'
Замена
С. Козлов
️️️️
Г. Зотов
ГОЛ! 1:2!
В. Кротов
Пас отдал
О. Тилль
68'
66'
ГОЛ! 0:2!
Г. Зотов
Пас отдал
Д. Мишкич
62'
Замена
М. Сиваков
️️️️
Д. Фамейе
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Емельянов
60'
Замена
О. Тилль
️️️️
Н. Гиоргобиани
60'
53'
Вторая желтая
В. Шахов
Вторая желтая
А. Пуцко
45'
+1
44'
Желтая карточка
Т. Аюпов
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Деспотович
Желтая карточка
А. Пуцко
39'
22'
Желтая карточка
В. Шахов
Желтая карточка
К. Карп
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Беленов
15
Пуцко
5
Табидзе
24
Неделчару
5
Йокич
74
Фомин
55
Карп
33
Сухов
99
Емельянов
99
Гиоргобиани
77
Бизяк
4-2-1-1-2
1
Климович
12
Малых
31
Зотов
29
Шахов
32
Терехов
8
Аюпов
8
Афонин
33
Мишкич
27
Скофлек
21
Деспотович
7
Фамейе
99
Емельянов
57
Кротов
57
Кротов
99
Емельянов
77
Бизяк
10
Алиев
10
Алиев
77
Бизяк
99
Гиоргобиани
18
Тилль
18
Тилль
99
Гиоргобиани
7
Фамейе
3
Сиваков
3
Сиваков
7
Фамейе
31
Зотов
6
Козлов
6
Козлов
31
Зотов
Остались в запасе
Уфа
Оренбург
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
5
Владимир Москвичев
ОП
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
5
Владимир Москвичев
ОП
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Уфа - Оренбург
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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