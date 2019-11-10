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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Уфа
Оренбург - Уфа: обзор матча 10 ноября 2019
Оренбург
10.11.2019, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Уфа
Желтая карточка
Т. Аюпов
90'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Р. Алвеш
82'
79'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
В. Кротов
Замена
Ф. Черных
️️️️
Д. Фамейе
77'
74'
Замена
П. Аликин
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
У. Радакович
72'
72'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
Д. Табидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
32
Сергей Терехов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
12
Андрей Малых
ЦП
6
Филип Рогич
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Боян Йокич
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Климович
26
Радакович
32
Терехов
31
Зотов
8
Аюпов
12
Малых
6
Рогич
33
Мишкич
16
Алвеш
21
Деспотович
7
Фамейе
3-4-1-1-1
31
Беленов
24
Неделчару
15
Пуцко
5
Йокич
33
Сухов
74
Фомин
55
Карп
5
Табидзе
50
Голубев
57
Кротов
32
Козлов
16
Алвеш
32
Кулишев
32
Кулишев
16
Алвеш
7
Фамейе
11
Черных
11
Черных
7
Фамейе
32
Козлов
3
Аликин
3
Аликин
32
Козлов
5
Табидзе
77
Бизяк
77
Бизяк
5
Табидзе
57
Кротов
29
Вомбергар
29
Вомбергар
57
Кротов
Остались в запасе
Оренбург
Уфа
7
Андреа Чуканов
АП
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Жига Скофлек
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Жига Скофлек
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Оренбург - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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