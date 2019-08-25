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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Оренбург
Арсенал - Оренбург: обзор матча 25 августа 2019
Арсенал
25.08.2019, воскресенье, 21:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
23'
А. Ломовицкий
69'
Е. Луценко
52'
Д. Деспотович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Оренбург
Замена
Э. Кангва
️️️️
А. Ломовицкий
90'
+1
85'
Замена
А. Галаджан
️️️️
Ж. Скофлек
84'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Малых
Замена
Р. Бауэр
️️️️
С. Ткачев
77'
75'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Ф. Черных
ГОЛ! 2:1!
Е. Луценко
Пас отдал
Д. Лесовой
69'
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Деспотович
Пас отдал
Ж. Скофлек
ГОЛ! 1:0!
А. Ломовицкий
Пас отдал
С. Ткачев
23'
21'
Желтая карточка
Д. Деспотович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
4-3-2-1
36
Левашов
27
Альварес
6
Беляев
88
Григалава
9
Комбаров
88
Лесовой
11
Ткачев
23
Чаушич
23
Горбатенко
11
Ломовицкий
48
Луценко
4-2-1-1-2
9
Руденко
12
Малых
29
Шахов
3
Сиваков
32
Терехов
8
Аюпов
8
Афонин
33
Мишкич
27
Скофлек
11
Черных
21
Деспотович
11
Ломовицкий
10
Кангва
10
Кангва
11
Ломовицкий
11
Ткачев
4
Бауэр
4
Бауэр
11
Ткачев
12
Малых
7
Чуканов
7
Чуканов
12
Малых
27
Скофлек
57
Галаджан
57
Галаджан
27
Скофлек
11
Черных
7
Фамейе
7
Фамейе
11
Черных
Остались в запасе
Арсенал
Оренбург
19
Ламек Банда
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
5
Владимир Москвичев
ОП
32
Артем Кулишев
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
19
Ламек Банда
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
32
Артем Кулишев
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Арсенал - Оренбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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