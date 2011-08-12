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    Сергей Харламов - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Борисович
    Фамилия Харламов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 января 1991 (32 года)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 28 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Томь (мол) (Томск)
    27.10.2011 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 5:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    22.10.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    14.10.2011 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 4:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    30.09.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    77'
    24.09.2011 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    48'
    17.09.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    10.09.2011 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    26.08.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    12.08.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Академия Кубань (Краснодар)
    59'
    23.07.2011 1' -70' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:5 Динамо (мол) (Москва)
    62'
    25.06.2011 1' -60' Спартак М (мол) (Москва) 4:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    21.06.2011 1' -90' Томь (мол) (Томск) 3:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    17.06.2011 1' -61' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
    13.06.2011 1' -51' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    09.06.2011 1' -61' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    02.06.2011 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    28.05.2011 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    20.05.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:3 Амкар (мол) (Пермь)
    06.05.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    86'
    30.04.2011 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    22.04.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    15.04.2011 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    90'
    01.04.2011 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    18.03.2011 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    13.03.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
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