|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|28
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Томь (мол) (Томск)
|27.10.2011
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|5:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|22.10.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|14.10.2011
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|4:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|30.09.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|77'
|24.09.2011
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|48'
|17.09.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|10.09.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.08.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|12.08.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|59'
|23.07.2011
|1' -70'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:5
|Динамо (мол) (Москва)
|62'
|25.06.2011
|1' -60'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|21.06.2011
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.06.2011
|1' -61'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|13.06.2011
|1' -51'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|09.06.2011
|1' -61'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|02.06.2011
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|28.05.2011
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|20.05.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|06.05.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|86'
|30.04.2011
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|22.04.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.04.2011
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|90'
|01.04.2011
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|18.03.2011
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|13.03.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)