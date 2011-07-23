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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Динамо (мол)
Ростов (мол) - Динамо (мол): обзор матча 23 июля 2011
Ростов (мол)
23.07.2011, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
1 : 5
Завершен
Динамо (мол)
13'
И. Губанов
7'
А. Кокорин
22'
В. Кисенков
27'
Д. Отставнов
47'
Д. Колодин
84'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Динамо (мол)
Замена
А. Катрич
️️️️
Д. Отставнов
ГОЛ! 1:5!
А. Панюков
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Кокорин
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
О. Валов
Замена
Е. Филиппов
️️️️
В. Мироник
Замена
А. Тумасян
️️️️
С. Харламов
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Пузин
Замена
М. Жабкин
️️️️
К. Акопян
Желтая карточка
С. Харламов
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Хагба
Замена
М. Мартынов
️️️️
А. Хохлов
ГОЛ! 1:4!
Д. Колодин
Замена
Д. Колодин
️️️️
А. Епуряну
Желтая карточка
А. Кокорин
Желтая карточка
А. Котенев
Замена
Ф. Дворников
️️️️
Д. Кухарчук
ГОЛ! 1:3!
Д. Отставнов
Замена
А. Хохлов
️️️️
Т. Мустафин
ГОЛ! 1:2!
В. Кисенков
ГОЛ! 1:1!
И. Губанов
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
51
Расул Фарфутдинов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
19
Карен Акопян
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
55
Александр Тумасян
ЦП
69
Евгений Филиппов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Федор Дворников
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-2-1-1-1
51
Фарфутдинов
5
Котенев
27
Харламов
2
Кулеша
5
Мироник
66
Губанов
45
Кухарчук
19
Байрамян
70
Гурбанов
4-4-2
22
Пузин
15
Кисенков
5
Сергеев
24
Епуряну
17
Иванов
13
Еремеев
18
Каташевский
88
Валов
19
Акопян
26
Отставнов
9
Кокорин
45
Кухарчук
9
Дворников
9
Дворников
45
Кухарчук
Хохлов
2
Мартынов
2
Мартынов
Хохлов
37
Хагба
32
Кулишев
32
Кулишев
37
Хагба
27
Харламов
55
Тумасян
55
Тумасян
27
Харламов
5
Мироник
69
Филиппов
69
Филиппов
5
Мироник
26
Мустафин
5
Хохлов
5
Хохлов
26
Мустафин
26
Отставнов
77
Катрич
77
Катрич
26
Отставнов
19
Акопян
99
Жабкин
99
Жабкин
19
Акопян
22
Пузин
54
Генералов
54
Генералов
22
Пузин
24
Епуряну
8
Колодин
8
Колодин
24
Епуряну
88
Валов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
88
Валов
9
Кокорин
11
Панюков
11
Панюков
9
Кокорин
Остались в запасе
Ростов (мол)
Динамо (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
30
Александр Соловьев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Ростов (мол) - Динамо (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
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