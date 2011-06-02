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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
ЦСКА (мол) - Ростов (мол): обзор матча 02 июня 2011
ЦСКА (мол)
02.06.2011, четверг, 00:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ростов (мол)
7'
А. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
Замена
С. Абдуллин
️️️️
Г. Засеев
Замена
М. Сафин
️️️️
А. Васильев
Замена
С. Рябоконь
️️️️
Н. Пилиев
Желтая карточка
П. Тен
Замена
П. Дроздов
️️️️
А. Полюткин
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Амбарцумян
Желтая карточка
А. Котенев
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Султонов
Замена
М. Гурбанов
️️️️
А. Кулишев
Желтая карточка
В. Мироник
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Сугак
Замена
Е. Филиппов
️️️️
Ф. Дворников
ГОЛ! 1:0!
А. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
96
Никита Васильев
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Федор Дворников
ЦФ
8
Алексей Сугак
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
ЦСКА (мол)
7
Павел Дроздов
ЦЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
44
Марсель Сафин
ЦП
21
Сулейман Абдуллин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Ростов (мол)
69
Евгений Филиппов
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
3-4-2-1
18
Исупов
20
Полюткин
4
Никитин
22
Тен
5
Пилиев
7
Засеев
17
Васильев
52
Нетфуллин
28
Султонов
18
Попов
10
Амбарцумян
3-2-2-1-2
12
Орсаев
37
Хагба
27
Харламов
68
Зотов
5
Котенев
5
Мироник
96
Васильев
10
Григорьев
32
Кулишев
8
Сугак
9
Дворников
20
Полюткин
7
Дроздов
7
Дроздов
20
Полюткин
5
Пилиев
3
Рябоконь
3
Рябоконь
5
Пилиев
17
Васильев
44
Сафин
44
Сафин
17
Васильев
7
Засеев
21
Абдуллин
21
Абдуллин
7
Засеев
10
Амбарцумян
8
Иванов
8
Иванов
10
Амбарцумян
28
Султонов
28
Сердеров
28
Сердеров
28
Султонов
32
Кулишев
70
Гурбанов
70
Гурбанов
32
Кулишев
9
Дворников
69
Филиппов
69
Филиппов
9
Дворников
8
Сугак
45
Кухарчук
45
Кухарчук
8
Сугак
8
Сугак
19
Байрамян
19
Байрамян
8
Сугак
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Ростов (мол)
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
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Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
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Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
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ЦСКА (мол)
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Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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