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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Ростов (мол)
Рубин (мол) - Ростов (мол): обзор матча 27 октября 2011
Рубин (мол)
27.10.2011, четверг, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
5 : 2
Завершен
Ростов (мол)
16'
М. Уридия
27'
М. Уридия
30'
М. Уридия
77'
В. Оразсахедов
90+1'
П. Умарбаев
36'
А. Хагба (П)
90'
Р. Адамов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Ростов (мол)
+1
Замена
А. Арефьев
️️️️
Р. Адамов
ГОЛ! 5:2!
П. Умарбаев
+1
ГОЛ! 4:2!
Р. Адамов
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
М. Гурбанов
ГОЛ! 4:1!
В. Оразсахедов
Замена
А. Аскаров
️️️️
А. Куклев
Желтая карточка
С. Кверквелия
Желтая карточка
Н. Васильев
Замена
Н. Васильев
️️️️
Д. Блатняк
Замена
А. Кулишев
️️️️
Х. Байрамян
Замена
А. Зотов
️️️️
Р. Емельянов
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
А. Медведев
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Еременко
Замена
С. Кисляк
️️️️
М. Горелишвили
Замена
С. Кверквелия
️️️️
М. Дойати
Желтая карточка
А. Куклев
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Хагба
Замена
К. Васильев
️️️️
К. Ансальди
ГОЛ! 3:0!
М. Уридия
ГОЛ! 2:0!
М. Уридия
ГОЛ! 1:0!
М. Уридия
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
55
Артем Куклев
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Драган Блатняк
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Константин Васильев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
44
Андрей Арефьев
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Арлаускис
14
Ансальди
66
Жестоков
7
Дойати
24
Горелишвили
55
Куклев
25
Ситдиков
20
Еременко
10
Джалилов
13
Медведев
25
Уридия
3-3-1-1-2
12
Орсаев
37
Хагба
5
Котенев
15
Живанович
27
Харламов
92
Емельянов
5
Мироник
19
Блатняк
19
Байрамян
21
Адамов
70
Гурбанов
20
Еременко
39
Умарбаев
39
Умарбаев
20
Еременко
14
Ансальди
25
Васильев
25
Васильев
14
Ансальди
55
Куклев
4
Аскаров
4
Аскаров
55
Куклев
7
Дойати
4
Кверквелия
4
Кверквелия
7
Дойати
24
Горелишвили
15
Кисляк
15
Кисляк
24
Горелишвили
13
Медведев
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
13
Медведев
92
Емельянов
68
Зотов
68
Зотов
92
Емельянов
19
Байрамян
32
Кулишев
32
Кулишев
19
Байрамян
19
Блатняк
96
Васильев
96
Васильев
19
Блатняк
70
Гурбанов
45
Кухарчук
45
Кухарчук
70
Гурбанов
21
Адамов
44
Арефьев
44
Арефьев
21
Адамов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Ростов (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
17
Андрей Демченко
ЛЗ
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Остались в запасе
17
Андрей Демченко
ЛЗ
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Рубин (мол) - Ростов (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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