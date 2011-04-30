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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Ростов (мол)
Анжи (мол) - Ростов (мол): обзор матча 30 апреля 2011
Анжи (мол)
30.04.2011, суббота, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ростов (мол)
90+1'
А. Зотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Ростов (мол)
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Зотов
Замена
М. Мартынов
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Р. Магомедов
️️️️
М. Курбанов
Замена
М. Славов
️️️️
А. Исах Элиакву
Замена
Д. Домрин
️️️️
А. Кулеша
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Хагба
Замена
М. Гурбанов
️️️️
Е. Филиппов
Замена
И. Климиашвили
️️️️
Г. Илуридзе
Желтая карточка
В. Кузьмичев
Замена
Ф. Дворников
️️️️
Д. Кухарчук
Желтая карточка
А. Ибрагимгаджиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
69
Евгений Филиппов
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Анжи (мол)
24
Джамал Расулов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
15
Ираклий Климиашвили
ЦП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
41
Магомед Разаков
ЦФ
22
Мирослав Славов
ЦФ
Ростов (мол)
51
Расул Фарфутдинов
ВР
22
Дмитрий Домрин
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
43
Тимур Мирзоев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
4-3-3
26
Джиоев
44
Курбанов
35
Клява
15
Гусейнов
75
Ибрагимгаджиев
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
28
Кузьмичев
21
Илуридзе
33
Элиакву
92
Мирзаев
3-2-2-1
12
Орсаев
5
Котенев
27
Харламов
2
Кулеша
37
Хагба
5
Мироник
69
Филиппов
45
Кухарчук
19
Байрамян
44
Курбанов
11
Магомедов
11
Магомедов
44
Курбанов
21
Илуридзе
15
Климиашвили
15
Климиашвили
21
Илуридзе
33
Элиакву
22
Славов
22
Славов
33
Элиакву
69
Филиппов
70
Гурбанов
70
Гурбанов
69
Филиппов
45
Кухарчук
9
Дворников
9
Дворников
45
Кухарчук
37
Хагба
32
Кулишев
32
Кулишев
37
Хагба
2
Кулеша
22
Домрин
22
Домрин
2
Кулеша
19
Байрамян
2
Мартынов
2
Мартынов
19
Байрамян
Остались в запасе
Анжи (мол)
Ростов (мол)
24
Джамал Расулов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
41
Магомед Разаков
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
43
Тимур Мирзоев
ЦП
51
Расул Фарфутдинов
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
24
Джамал Расулов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
41
Магомед Разаков
ЦФ
Остались в запасе
43
Тимур Мирзоев
ЦП
51
Расул Фарфутдинов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Анжи (мол) - Ростов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
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«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
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Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
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