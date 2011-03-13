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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Спартак М (мол)
Ростов (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 13 марта 2011
Ростов (мол)
13.03.2011, воскресенье, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
0 : 2
Завершен
Спартак М (мол)
45'
В. Обухов (П)
90+2'
И. Киреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Спартак М (мол)
+2
ГОЛ! 0:2!
И. Киреев
Замена
Т. Букия
️️️️
В. Обухов
Желтая карточка
А. Кулишев
Замена
Д. Домрин
️️️️
А. Зотов
Замена
В. Мироник
️️️️
Т. Мустафин
Желтая карточка
Ф. Озобич
Замена
А. Соловьев
️️️️
А. Коченков
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Ткач
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
А. Хагба
Замена
А. Джуккаев
️️️️
Д. Каюмов
Желтая карточка
А. Сугак
Замена
А. Кулишев
️️️️
М. Гурбанов
Желтая карточка
И. Губанов
Замена
А. Кулеша
️️️️
А. Тумасян
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Обухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Антон Коченков
ВР
27
Сергей Харламов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
13
Алексей Ткач
ЦП
55
Александр Тумасян
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
8
Алексей Сугак
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Спартак М (мол)
31
Александр Беленов
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
19
Филип Озобич
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
22
Дмитрий Домрин
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
63
Алим Джуккаев
ЦП
3-2-3-2
1
Коченков
66
Губанов
68
Зотов
26
Мустафин
37
Хагба
27
Харламов
13
Ткач
55
Тумасян
96
Васильев
70
Гурбанов
8
Сугак
4-2-3-1
31
Беленов
44
Фадеев
92
Брызгалов
21
Ходырев
3
Чежия
5
Валикаев
88
Киреев
19
Озобич
7
Каюмов
8
Малеев
13
Обухов
70
Гурбанов
32
Кулишев
32
Кулишев
70
Гурбанов
37
Хагба
45
Кухарчук
45
Кухарчук
37
Хагба
26
Мустафин
5
Мироник
5
Мироник
26
Мустафин
68
Зотов
22
Домрин
22
Домрин
68
Зотов
1
Коченков
30
Соловьев
30
Соловьев
1
Коченков
55
Тумасян
2
Кулеша
2
Кулеша
55
Тумасян
13
Ткач
19
Байрамян
19
Байрамян
13
Ткач
13
Обухов
10
Букия
10
Букия
13
Обухов
7
Каюмов
63
Джуккаев
63
Джуккаев
7
Каюмов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
Главный тренер
Андрей Талалаев
20
Павел Сергеев
ЦП
4
Константин Савичев
ПЗ
42
Сергей Чернышук
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
Остались в запасе
20
Павел Сергеев
ЦП
4
Константин Савичев
ПЗ
42
Сергей Чернышук
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Ростов (мол) - Спартак М (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
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