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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
Ростов (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 17 сентября 2011
Ростов (мол)
17.09.2011, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
3 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
32'
А. Хагба (П)
40'
А. Хагба
62'
М. Гурбанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
А. Зотов
️️️️
М. Гурбанов
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
С. Сердеров
Замена
А. Багаев
️️️️
Н. Васильев
Замена
С. Тумасян
️️️️
Д. Кухарчук
Желтая карточка
К. Базелюк
Желтая карточка
А. Котенев
Замена
А. Полюткин
️️️️
Д. Хурцидзе
Замена
А. Семенов
️️️️
П. Тен
Замена
Л. Родионов
️️️️
А. Васильев
ГОЛ! 3:0!
М. Гурбанов
Вторая желтая
А. Хагба
Замена
К. Базелюк
️️️️
Р. Нетфуллин
Желтая карточка
А. Попов
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
А. Амбарцумян
Замена
А. Демченко
️️️️
Е. Филиппов
Замена
В. Мироник
️️️️
Р. Емельянов
Замена
А. Соловьев
️️️️
О. Аумада
ГОЛ! 2:0!
А. Хагба
Желтая карточка
Р. Емельянов
Желтая карточка
И. Губанов
Желтая карточка
А. Хагба
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Хагба
Желтая карточка
М. Гурбанов
Желтая карточка
Д. Кухарчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
66
Игорь Губанов
ЦЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
69
Евгений Филиппов
ЦП
6
Оскар Аумада
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
17
Андрей Демченко
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
ЦСКА (мол)
28
Андрей Семенов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
77
Леонид Родионов
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-1-4-1
12
Мадилов
66
Губанов
37
Хагба
27
Харламов
5
Котенев
92
Емельянов
45
Кухарчук
69
Филиппов
6
Аумада
96
Васильев
70
Гурбанов
3-2-3-2
18
Исупов
22
Тен
4
Никитин
8
Федотов
52
Нетфуллин
17
Васильев
18
Попов
10
Хурцидзе
28
Султонов
10
Амбарцумян
28
Сердеров
92
Емельянов
5
Мироник
5
Мироник
92
Емельянов
69
Филиппов
17
Демченко
17
Демченко
69
Филиппов
45
Кухарчук
21
Тумасян
21
Тумасян
45
Кухарчук
96
Васильев
5
Багаев
5
Багаев
96
Васильев
70
Гурбанов
68
Зотов
68
Зотов
70
Гурбанов
6
Аумада
30
Соловьев
30
Соловьев
6
Аумада
10
Амбарцумян
92
Кобзарь
92
Кобзарь
10
Амбарцумян
17
Васильев
77
Родионов
77
Родионов
17
Васильев
10
Хурцидзе
20
Полюткин
20
Полюткин
10
Хурцидзе
28
Сердеров
10
Хадарцев
10
Хадарцев
28
Сердеров
22
Тен
28
Семенов
28
Семенов
22
Тен
52
Нетфуллин
10
Базелюк
10
Базелюк
52
Нетфуллин
Остались в запасе
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
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