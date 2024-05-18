Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Педрао - статистика

Завершил карьеру
3 мая 1997 (29), Сан-Паулу
#44 | Защитник
194 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портимоненси
29
3
1
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
1' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 29 тур
Портимоненси
2 : 2
14.04.2024
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Шавиш
2 : 3
07.04.2024
Портимоненси
1' - 90'
83'
Португалия. Примейра, 27 тур
Портимоненси
3 : 5
01.04.2024
Брага
1' - 90'
18'
Португалия. Примейра, 26 тур
Эшторил
1 : 0
15.03.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Портимоненси
0 : 0
03.03.2024
Визела
1' - 69'
69'
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
4 : 0
25.02.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Портимоненси
1 : 1
17.02.2024
Витория Гимараеш
1' - 90'
53'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эштрела
3 : 0
09.02.2024
Портимоненси
1' - 90'
89'
Португалия. Примейра, 20 тур
Портимоненси
1 : 2
03.02.2024
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Боавишта
1 : 3
28.01.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Портимоненси
1 : 0
12.01.2024
Фаренсе
1' - 90'
18'
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
2 : 0
07.01.2024
Портимоненси
1' - 90'
82'
Португалия. Примейра, 15 тур
Портимоненси
1 : 2
30.12.2023
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Морейренcе
5 : 2
17.12.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
1 : 0
02.12.2023
Портимоненси
1' - 90'
67'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 1
11.11.2023
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
6 : 1
04.11.2023
Портимоненси
1' - 90'
10'
Португалия. Примейра, 9 тур
Портимоненси
1 : 0
28.10.2023
Эшторил
1' - 90'
31'
Португалия. Примейра, 8 тур
Порту
1 : 0
08.10.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Визела
2 : 3
30.09.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Портимоненси
1 : 3
24.09.2023
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
17.09.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Портимоненси
1 : 1
02.09.2023
Эштрела
46' - 90'
66'
Португалия. Примейра, 1 тур
Жил Висенте
5 : 0
12.08.2023
Портимоненси
1' - 90'
Главные новости
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
1
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
3
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
1
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
4
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+