Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Египет. Премьер-лига 2025/2026 Бельгия. Про-Лига 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Шотландия. Премьер-лига 2024/2025 Бельгия. Про-Лига 2023/2024 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Португалия. Примейра 2022/2023 Португалия. Примейра 2021/2022