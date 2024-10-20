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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Шарлеруа
Стандард - Шарлеруа: обзор матча 20 октября 2024
Стандард
20.10.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Шарлеруа
40'
Д. Эккерт
45+5'
Б. Шутало
90+5'
И. Мбенза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Шарлеруа
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
И. Мбенза
90'
+2
Желтая карточка
О. Даббаг
Замена
L. Kuavita
️️️️
М. Булат
89'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Д. Эккерт
89'
84'
Замена
И. Мбенза
️️️️
В. Драгснес
Желтая карточка
S. Benjdida
81'
Пенальти не реализован!
Д. Эккерт
81'
Замена
S. Benjdida
️️️️
А. Зекири
75'
63'
Замена
Y. Sylla
️️️️
П. Гуягон
63'
Замена
А. Бернье
️️️️
А. Флипс
62'
Желтая карточка
Д. Хейманс
Замена
М. Фосси
️️️️
Д. Бейтс
57'
46'
Замена
О. Даббаг
️️️️
Г. Кюи
46'
Замена
Я. Титрауи
️️️️
Э. Камара
ГОЛ! 2:0!
Б. Шутало
Пас отдал
А. Зекири
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
Д. Эккерт
Пас отдал
М. Эполо
40'
Желтая карточка
Э. О'Нил
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
44
Бошко Шутало
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
5
Марко Булат
ОП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Шарлеруа
30
Мохамед Коне
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Парфе Гуягон
АП
21
Жан Рогель
ПП
70
Алексис Флипс
ПВ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Стандард
45
Matteo Godfroid
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
14
Léandre Kuavita
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Шарлеруа
95
Шейк Кейта
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Яссин Титрауи
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
43
Quentin Benaets
ЦФ
4-2-2-3
44
Шутало
4
Бейтс
25
Хаутекит
18
Лоуренс
5
Булат
7
Камара
21
Прайс
21
О'Нил
9
Зекири
10
Эккерт
1
Эполо
3-1-2-3-1
30
Коне
4
Усу
25
Андреу
20
Драгснес
22
Камара
21
Рогель
8
Зорган
70
Флипс
8
Гуягон
38
Хейманс
99
Кюи
4
Бейтс
13
Фосси
13
Фосси
4
Бейтс
5
Булат
14
14
5
Булат
10
Эккерт
14
Александропулос
14
Александропулос
10
Эккерт
9
Зекири
21
21
9
Зекири
70
Флипс
17
Бернье
17
Бернье
70
Флипс
22
Камара
8
Титрауи
8
Титрауи
22
Камара
20
Драгснес
7
Мбенза
7
Мбенза
20
Драгснес
99
Кюи
98
Даббаг
98
Даббаг
99
Кюи
8
Гуягон
17
17
8
Гуягон
Остались в запасе
Стандард
Шарлеруа
45
Matteo Godfroid
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
95
Шейк Кейта
ЦЗ
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
43
Quentin Benaets
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
45
Matteo Godfroid
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Остались в запасе
95
Шейк Кейта
ЦЗ
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
43
Quentin Benaets
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Стандард - Шарлеруа
2
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
280
579
Сейвы
2
7
Точность передач %
66
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.96
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Морис Дюфрасне
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