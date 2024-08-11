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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Гент
Шарлеруа - Гент: обзор матча 11 августа 2024
Шарлеруа
11.08.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Гент
90'
Д. Хейманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Гент
Желтая карточка
Д. Хейманс
90'
+7
Замена
А. Усу
️️️️
А. Бернье
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
Д. Хейманс
Пас отдал
Ю. Баджи
90'
Желтая карточка
А. Бернье
88'
83'
Замена
С. Кумс
️️️️
Х. Хонг
83'
Замена
М. Ламин Сонко
️️️️
D. Yokota
Замена
И. Мбенза
️️️️
П. Гуягон
77'
70'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Самуас
Желтая карточка
Э. Камара
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Мохамед Коне
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Парфе Гуягон
АП
38
Дан Хейманс
АП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
23
Стефан Митрович
(К)
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Шарлеруа
4
Айхам Усу
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
6
Amine Boukamir
ЦП
8
Яссин Титрауи
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Коне
20
Драгснес
25
Андреу
95
Кейта
22
Камара
2
Петрис
8
Зорган
17
Бернье
38
Хейманс
8
Гуягон
17
4-3-1-2
33
Руф
4
Ватанабе
23
Митрович
16
Гандельман
3
Браун
18
Самуас
17
Делорж
20
Хонг
20
Фернандес-Пардо
17
9
Гудьонсен
17
Бернье
4
Усу
4
Усу
17
Бернье
8
Гуягон
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Гуягон
18
Самуас
27
Фадиджа
27
Фадиджа
18
Самуас
20
Хонг
24
Кумс
24
Кумс
20
Хонг
17
11
Сонко
11
Сонко
17
Остались в запасе
Шарлеруа
Гент
6
Amine Boukamir
ЦП
8
Яссин Титрауи
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
6
Amine Boukamir
ЦП
8
Яссин Титрауи
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Шарлеруа - Гент
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
6
Офсайды
3
0
Количество передач
302
452
Сейвы
0
4
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.27
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Stade du Pays de Charleroi, Charleroi
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