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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Шарлеруа
Юнион СЖ - Шарлеруа: обзор матча 16 августа 2024
Юнион СЖ
16.08.2024, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Шарлеруа
90+3'
М. Фусейни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Шарлеруа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Фусейни
90'
+3
Желтая карточка
А. Морис
90'
Замена
Л. Амани
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
86'
85'
Замена
И. Мбенза
️️️️
П. Гуягон
72'
Замена
Я. Титрауи
️️️️
Э. Камара
56'
Замена
А. Усу
️️️️
Ш. Кейта
56'
Замена
О. Даббаг
️️️️
А. Бернье
54'
Желтая карточка
Д. Петрис
49'
Желтая карточка
Э. Камара
47'
Желтая карточка
Ш. Кейта
Замена
Г. Франсуа
️️️️
А. Кастро-Монтес
41'
34'
Желтая карточка
М. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Шарлеруа
30
Мохамед Коне
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
2
Джереми Петрис
ЦП
8
Парфе Гуягон
АП
38
Дан Хейманс
АП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
19
Гийом Франсуа
ПЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
3
Mamadou Traore
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Шарлеруа
4
Айхам Усу
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
6
Amine Boukamir
ЦП
8
Яссин Титрауи
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
33
Theo Defourny
ЦФ
3-3-3-1
49
Морис
16
Лейсен
28
Мачида
27
Садики
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
17
Кастро-Монтес
11
Теклаб
10
Айт Эль-Хадж
16
Фусейни
13
Родригес
3-1-3-2-1
30
Коне
25
Андреу
95
Кейта
20
Драгснес
22
Камара
17
Бернье
8
Зорган
2
Петрис
8
Гуягон
38
Хейманс
20
Баджи
17
Кастро-Монтес
19
Франсуа
19
Франсуа
17
Кастро-Монтес
10
Айт Эль-Хадж
10
Амани
10
Амани
10
Айт Эль-Хадж
95
Кейта
4
Усу
4
Усу
95
Кейта
8
Гуягон
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Гуягон
22
Камара
8
Титрауи
8
Титрауи
22
Камара
17
Бернье
98
Даббаг
98
Даббаг
17
Бернье
Остались в запасе
Юнион СЖ
Шарлеруа
1
Вик Шамбаре
ВР
20
Матиас Расмуссен
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
3
Mamadou Traore
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
6
Amine Boukamir
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
17
Youssef Sylla
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
33
Theo Defourny
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
20
Матиас Расмуссен
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
3
Mamadou Traore
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
6
Amine Boukamir
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
17
Youssef Sylla
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
33
Theo Defourny
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Юнион СЖ - Шарлеруа
1
4
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
19
Офсайды
4
0
Количество передач
344
404
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
73
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.15
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
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