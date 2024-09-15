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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Беерсхот
Шарлеруа - Беерсхот: обзор матча 15 сентября 2024
Шарлеруа
15.09.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Беерсхот
17'
Д. Хейманс
48'
Г. Кюи
58'
А. Бернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Беерсхот
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Д. Петрис
83'
Желтая карточка
А. Флипс
79'
Замена
А. Флипс
️️️️
Э. Камара
76'
Замена
Я. Титрауи
️️️️
А. Бернье
76'
69'
Замена
Б. Плат
️️️️
A. Konstantopoulos
Замена
И. Мбенза
️️️️
П. Гуягон
69'
Замена
Y. Sylla
️️️️
Г. Кюи
69'
60'
Замена
T. Reyners
️️️️
Э. Хендерсон
60'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
К. Дагба
60'
Замена
C. Keita
️️️️
A. Kosiah
ГОЛ! 3:0!
А. Бернье
58'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кюи
48'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хейманс
Пас отдал
В. Драгснес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Мохамед Коне
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Парфе Гуягон
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Беерсхот
24
Ник Шинтон
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
3
Herve Matthys
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
20
Эван Хендерсон
АП
25
Антуан Колассен
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦФ
18
Ryan Sanusi
(К)
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
Шарлеруа
95
Шейк Кейта
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
70
Алексис Флипс
ПВ
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
47
Велат Кагро
ЦП
30
Dean Huiberts
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
99
Charly Keita
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Коне
20
Драгснес
25
Андреу
4
Усу
22
Камара
2
Петрис
17
Бернье
8
Зорган
8
Гуягон
38
Хейманс
99
Кюи
3-1-5
24
Шинтон
2
Дагба
3
42
Марта
20
Хендерсон
92
26
18
7
Верлинден
44
17
Бернье
8
Титрауи
8
Титрауи
17
Бернье
8
Гуягон
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Гуягон
2
Петрис
21
Рогель
21
Рогель
2
Петрис
22
Камара
70
Флипс
70
Флипс
22
Камара
99
Кюи
17
17
99
Кюи
44
4
Плат
4
Плат
44
2
Дагба
26
Крюгер
26
Крюгер
2
Дагба
92
99
99
92
20
Хендерсон
10
10
20
Хендерсон
Остались в запасе
Шарлеруа
Беерсхот
95
Шейк Кейта
ЦЗ
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
71
Давор Матияс
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
47
Велат Кагро
ЦП
30
Dean Huiberts
ЦФ
Остались в запасе
95
Шейк Кейта
ЦЗ
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Остались в запасе
71
Давор Матияс
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
47
Велат Кагро
ЦП
30
Dean Huiberts
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Шарлеруа - Беерсхот
1
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
15
11
Офсайды
3
1
Количество передач
463
375
Сейвы
4
8
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
2.76
0.52
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Michiel Allaerts, Belgium
Стадион:
Stade du Pays de Charleroi, Charleroi
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