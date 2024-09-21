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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Шарлеруа
Андерлехт - Шарлеруа: обзор матча 21 сентября 2024
Андерлехт
21.09.2024, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Шарлеруа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Шарлеруа
Желтая карточка
Занка
85'
Замена
Т. Фоке
️️️️
М. Н'Диайе
85'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
С. Эдози
85'
Желтая карточка
К. Сарделла
81'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
78'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Я. Версхарен
71'
Замена
Т. Леони
️️️️
М. Ритс
71'
70'
Желтая карточка
Д. Петрис
70'
Замена
Y. Sylla
️️️️
Г. Кюи
Желтая карточка
С. Эдози
69'
69'
Замена
И. Мбенза
️️️️
П. Гуягон
60'
Замена
А. Флипс
️️️️
А. Бернье
59'
Желтая карточка
П. Гуягон
Желтая карточка
М. Н'Диайе
50'
21'
Желтая карточка
А. Бернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
18
Леандер Дендокер
(К)
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Шарлеруа
30
Мохамед Коне
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
2
Джереми Петрис
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Парфе Гуягон
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
25
Томас Фоке
ПЗ
78
Anas Tajaouart
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Шарлеруа
95
Шейк Кейта
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
70
Алексис Флипс
ПВ
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
4-3-1-2
26
Коосеманс
16
Н'Диайе
4
Шимич
25
Занка
54
Сарделла
18
Дендокер
23
Ритс
16
Версхарен
23
Эдози
9
Дольберг
29
Стройкенс
3-1-3-2-1
30
Коне
4
Усу
25
Андреу
20
Драгснес
22
Камара
8
Зорган
17
Бернье
2
Петрис
38
Хейманс
8
Гуягон
99
Кюи
16
Н'Диайе
25
Фоке
25
Фоке
16
Н'Диайе
16
Версхарен
9
Амузу
9
Амузу
16
Версхарен
23
Ритс
6
Леони
6
Леони
23
Ритс
23
Эдози
10
Ангуло
10
Ангуло
23
Эдози
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
8
Гуягон
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Гуягон
17
Бернье
70
Флипс
70
Флипс
17
Бернье
99
Кюи
17
17
99
Кюи
Остались в запасе
Андерлехт
Шарлеруа
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
78
Anas Tajaouart
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
95
Шейк Кейта
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
78
Anas Tajaouart
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
Остались в запасе
95
Шейк Кейта
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Андерлехт - Шарлеруа
4
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
6
12
Офсайды
3
0
Количество передач
514
391
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.62
0.96
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Констант Ванден Сток
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