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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Шарлеруа
Серкль Брюгге - Шарлеруа: обзор матча 03 ноября 2024
Серкль Брюгге
03.11.2024, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Шарлеруа
67'
К. Данке
72'
Х. ван дер Брюгген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Шарлеруа
90'
+1
Желтая карточка
А. Бернье
86'
Желтая карточка
А. Зорган
Желтая карточка
Э. Уткус
82'
Замена
М. Эфекеле
️️️️
А. Минда
81'
Замена
А. Франсис
️️️️
Х. ван дер Брюгген
81'
74'
Замена
А. Бернье
️️️️
И. Мбенза
74'
Замена
Н. Штулич
️️️️
Э. Камара
74'
Замена
Y. Sylla
️️️️
О. Даббаг
Замена
Э. Уткус
️️️️
Ф. Аугусто
74'
ГОЛ! 2:0!
Х. ван дер Брюгген
72'
ГОЛ! 1:0!
К. Данке
Пас отдал
Ф. Аугусто
67'
Замена
E.
️️️️
Г. Магне
63'
Замена
К. Данке
️️️️
Ф. Назинью
63'
Желтая карточка
Э. Каку
62'
Желтая карточка
А. Минда
43'
29'
Желтая карточка
Э. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
27
Алан Минда
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
44
Massamba Sow
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
98
Одай Даббаг
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Серкль Брюгге
89
Элой Ром
ВР
11
Казим Олаигбе
ЛВ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
8
Erick
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
17
Абу Франсис
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Шарлеруа
60
Nicolas Closset
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
77
Jason Dalle Molle
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Яссин Титрауи
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
70
Алексис Флипс
ПВ
43
Quentin Benaets
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
3-3-1-2-1
26
Делань
2
Диаките
5
Равик
5
Каку
20
Назинью
28
ван дер Брюгген
15
Магне
77
24
Сомерс
27
Минда
9
Аугусто
3-1-3-1-2
1
4
Усу
44
95
Кейта
22
Камара
2
Петрис
8
Зорган
7
Мбенза
38
Хейманс
24
98
Даббаг
9
Аугусто
5
Уткус
5
Уткус
9
Аугусто
15
Магне
8
8
15
Магне
28
ван дер Брюгген
17
Франсис
17
Франсис
28
ван дер Брюгген
27
Минда
21
Эфекеле
21
Эфекеле
27
Минда
20
Назинью
9
Данке
9
Данке
20
Назинью
7
Мбенза
17
Бернье
17
Бернье
7
Мбенза
22
Камара
9
Штулич
9
Штулич
22
Камара
98
Даббаг
17
17
98
Даббаг
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Шарлеруа
89
Элой Ром
ВР
27
Nils De Wilde
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
60
Nicolas Closset
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
77
Jason Dalle Molle
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
70
Алексис Флипс
ПВ
43
Quentin Benaets
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
27
Nils De Wilde
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Остались в запасе
60
Nicolas Closset
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
77
Jason Dalle Molle
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
70
Алексис Флипс
ПВ
43
Quentin Benaets
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Серкль Брюгге - Шарлеруа
3
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
11
Офсайды
2
2
Количество передач
328
402
Сейвы
1
5
Точность передач %
63
67
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.62
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Ян Брейдель
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