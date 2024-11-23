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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Шарлеруа
Генк - Шарлеруа: обзор матча 23 ноября 2024
Генк
23.11.2024, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Шарлеруа
77'
Т. Арокодаре
83'
Я. Стекерс
90'
N. Adedeji-Sternberg
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Шарлеруа
Замена
Й. Сор
️️️️
Я. Стекерс
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
N. Adedeji-Sternberg
90'
85'
Замена
И. Мбенза
️️️️
А. Бернье
85'
Замена
Г. Кюи
️️️️
В. Драгснес
85'
Замена
M. Nzita
️️️️
П. Гуягон
85'
Замена
А. Флипс
️️️️
Я. Титрауи
Замена
N. Adedeji-Sternberg
️️️️
К. Бонсу Баа
85'
Замена
Х. О
️️️️
Т. Арокодаре
85'
Замена
I. Sory Bangoura
️️️️
Н. Саттльбергер
84'
ГОЛ! 2:0!
Я. Стекерс
Пас отдал
Б. Хейнен
83'
ГОЛ! 1:0!
Т. Арокодаре
Пас отдал
П. Грошовски
77'
Замена
П. Грошовски
️️️️
К. Карецас
74'
74'
Замена
О. Даббаг
️️️️
Н. Штулич
64'
Желтая карточка
Д. Хейманс
54'
Желтая карточка
А. Усу
Желтая карточка
Н. Саттльбергер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
6
Матте Сметс
ОП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
2
Джереми Петрис
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Парфе Гуягон
АП
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
11
Йира Сор
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Шарлеруа
60
Nicolas Closset
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
70
Алексис Флипс
ПВ
24
M. Nzita
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
3-2-3-1-1
1
ван Кромбрадж
18
Кайембе
15
Садик
7
Эль Уахди
24
Саттльбергер
6
Сметс
8
Хейнен
19
Карецас
22
Бонсу Баа
14
Стекерс
99
Арокодаре
3-4-2-1
1
4
Усу
25
Андреу
20
Драгснес
8
Зорган
17
Бернье
2
Петрис
8
Титрауи
38
Хейманс
8
Гуягон
9
Штулич
19
Карецас
17
Грошовски
17
Грошовски
19
Карецас
24
Саттльбергер
21
21
24
Саттльбергер
14
Стекерс
11
Сор
11
Сор
14
Стекерс
22
Бонсу Баа
32
32
22
Бонсу Баа
99
Арокодаре
9
О
9
О
99
Арокодаре
17
Бернье
7
Мбенза
7
Мбенза
17
Бернье
8
Титрауи
70
Флипс
70
Флипс
8
Титрауи
8
Гуягон
24
24
8
Гуягон
9
Штулич
98
Даббаг
98
Даббаг
9
Штулич
20
Драгснес
99
Кюи
99
Кюи
20
Драгснес
Остались в запасе
Генк
Шарлеруа
39
Майк Пендерс
ВР
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Кен Нкуба
ПВ
Главный тренер
Торстен Финк
60
Nicolas Closset
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
21
Жан Рогель
ПП
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Кен Нкуба
ПВ
Остались в запасе
60
Nicolas Closset
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
21
Жан Рогель
ПП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Генк - Шарлеруа
1
2
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
10
Офсайды
2
1
Количество передач
536
363
Сейвы
5
4
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.65
0.87
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
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