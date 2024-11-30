Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Стандард
Шарлеруа - Стандард: обзор матча 30 ноября 2024
Шарлеруа
30.11.2024, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Стандард
90+4'
О. Даббаг
36'
L. Kuavita
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Стандард
ГОЛ! 1:1!
О. Даббаг
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
М. Фосси
90'
+1
Замена
С. Александропулос
️️️️
И. Прайс
Замена
О. Даббаг
️️️️
А. Бернье
86'
84'
Замена
Б. Болинголи
️️️️
И. Камара
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Д. Петрис
79'
Замена
M. Nzita
️️️️
В. Драгснес
79'
76'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
А. Зекири
76'
Замена
М. Булат
️️️️
Д. Эккерт
Замена
Г. Кюи
️️️️
Я. Титрауи
72'
70'
Желтая карточка
Б. Шутало
Замена
И. Мбенза
️️️️
А. Флипс
46'
Желтая карточка
П. Гуягон
45'
+3
36'
ГОЛ! 0:1!
L. Kuavita
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Джереми Петрис
ЦП
8
Яссин Титрауи
ЦП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Парфе Гуягон
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
14
Léandre Kuavita
ЦП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Шарлеруа
30
Мохамед Коне
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Amine Boukamir
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Стандард
5
Боли Болинголи
ЛЗ
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3-4-2-1
1
20
Драгснес
25
Андреу
4
Усу
2
Петрис
8
Зорган
17
Бернье
8
Титрауи
8
Гуягон
70
Флипс
9
Штулич
4-1-3-2
16
Бодар
13
Фосси
44
Шутало
25
Хаутекит
18
Лоуренс
7
Камара
14
21
О'Нил
21
Прайс
9
Зекири
10
Эккерт
70
Флипс
7
Мбенза
7
Мбенза
70
Флипс
2
Петрис
21
Рогель
21
Рогель
2
Петрис
17
Бернье
98
Даббаг
98
Даббаг
17
Бернье
20
Драгснес
24
24
20
Драгснес
8
Титрауи
99
Кюи
99
Кюи
8
Титрауи
7
Камара
5
Болинголи
5
Болинголи
7
Камара
10
Эккерт
5
Булат
5
Булат
10
Эккерт
21
Прайс
14
Александропулос
14
Александропулос
21
Прайс
9
Зекири
19
Бадамоси
19
Бадамоси
9
Зекири
Остались в запасе
Шарлеруа
Стандард
30
Мохамед Коне
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Amine Boukamir
ЦП
Главный тренер
Рик Де Мил
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
30
Мохамед Коне
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Amine Boukamir
ЦП
Остались в запасе
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Шарлеруа - Стандард
1
2
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
7
10
Офсайды
1
1
Количество передач
654
276
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
59
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.6
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Stade du Pays de Charleroi, Charleroi
Новости команд
Все
Шарлеруа
Стандард
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+