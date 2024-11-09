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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Вестерло
Шарлеруа - Вестерло: обзор матча 09 ноября 2024
Шарлеруа
09.11.2024, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Вестерло
67'
Д. Хейманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Вестерло
Замена
Ж. Рогель
️️️️
А. Бернье
90'
+3
Желтая карточка
А. Бернье
89'
84'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
А. Пьедфорт
Замена
Н. Майока-Тика
️️️️
Я. Титрауи
82'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хейманс
Пас отдал
А. Зорган
67'
Замена
Н. Штулич
️️️️
О. Даббаг
65'
64'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
A. Mebude
Замена
П. Гуягон
️️️️
И. Мбенза
46'
Желтая карточка
Я. Титрауи
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Джереми Петрис
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
8
Яссин Титрауи
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
34
Догукан Хасполат
(К)
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
11
Adedire Mebude
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Шарлеруа
60
Nicolas Closset
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
8
Парфе Гуягон
АП
21
Жан Рогель
ПП
70
Алексис Флипс
ПВ
24
M. Nzita
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
36
Rhys Youlley
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
3-5-1-1
1
20
Драгснес
25
Андреу
4
Усу
7
Мбенза
17
Бернье
8
Зорган
8
Титрауи
2
Петрис
38
Хейманс
98
Даббаг
3-3-1-1-2
30
23
Байрам
25
Ромменс
46
Пьедфорт
14
Рейнолдс
34
Хасполат
44
Вушкович
7
Девайн
7
Йоу
20
Фриган
11
8
Титрауи
66
Майока-Тика
66
Майока-Тика
8
Титрауи
7
Мбенза
8
Гуягон
8
Гуягон
7
Мбенза
17
Бернье
21
Рогель
21
Рогель
17
Бернье
98
Даббаг
9
Штулич
9
Штулич
98
Даббаг
46
Пьедфорт
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
46
Пьедфорт
11
17
Саядманеш
17
Саядманеш
11
Остались в запасе
Шарлеруа
Вестерло
60
Nicolas Closset
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
70
Алексис Флипс
ПВ
24
M. Nzita
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
26
Синан Болат
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
36
Rhys Youlley
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
60
Nicolas Closset
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
70
Алексис Флипс
ПВ
24
M. Nzita
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
36
Rhys Youlley
ЦП
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Шарлеруа - Вестерло
2
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
4
Офсайды
4
2
Количество передач
415
451
Сейвы
5
6
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.23
0.82
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Stade du Pays de Charleroi, Charleroi
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